El Cabildo de Tenerife destina casi un millón de euros a las obras de rehabilitación de la Casa Sansó

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura, Museos de Tenerife y Deportes, destina un total de 937.768 euros en la rehabilitación de la Casa Sansó, ubicada en el casco de Tegueste y cuyas obras arrancaron el pasado mes de julio con la previsión de que acaben en septiembre de 2026.

En concreto, recuerda la institución en una nota, un total de 468.884 euros se destinaron durante el pasado ejercicio 2025 a la rehabilitación de esta casa, que ejecuta la empresa adjudicataria Construcciones Felipe Méndez, SL, y una cantidad similar se consigna en el presupuesto de 2026.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de catorce meses, encontrándose actualmente casi el 20% de la obra ya ejecutada.

El vicepresidente Lope Afonso ha recordado que la rehabilitación de la Casa Sansó es "una apuesta clara" por la conservación del patrimonio histórico y su puesta al servicio de la ciudadanía y visitantes. "La recuperación de espacios singulares como este contribuye a diversificar la oferta turística, vinculándola a la identidad cultural y al valor histórico de nuestros municipios", ha añadido.

Recuperación del inmueble

El consejero de Cultura, José Carlos Acha, ha resaltado que la recuperación de este importante inmueble permitirá completar la oferta cultural de Tegueste y ampliar la red de espacios culturales del Cabildo de Tenerife, poniendo en valor la rehabilitación del patrimonio como herramienta para dinamizar la vida cultural.

La Casa Sansó, ubicada en la calle Plaza de San Marcos, número 18, fue adquirida en julio de 2009 con la finalidad de albergar actividades culturales de pequeño formato, como recitales de poesía, pequeños conciertos, cuentacuentos, así como la creación de un pequeño jardín temático.

Recuerda el Cabildo que el inmueble presentaba un avanzado estado de deterioro, motivo por el cual la corporación insular puso en marcha esta actuación integral para garantizar su uso cultural y su conservación a largo plazo.