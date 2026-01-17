Alerta por fenómenos costeros este sábado en Tenerife: las olas podrán superar los cinco metros

La jornada de este sábado en Tenerife estará marcada por la inestabilidad. La isla no solo espera fuertes vientos y lluvias que podrían llegar a ser moderadas este 17 de enero, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sino que también espera fuerte oleaje.

De hecho, desde las 12:00 horas de este sábado, la isla estará en alerta por fenómenos costeros. Una situación similar a la del resto del archipiélago. Según informa el Gobierno de Canarias, esta alerta afecta, de forma concreta, al litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro; litoral norte de Tenerife y Gran Canaria; canales entre islas, así como las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Esta medida se ha adoptado teniendo en cuenta la previsión del tiempo para dicha jornada, que indica un mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará y superará los 4-5 metros. El periodo del mar de fondo tendrá periodos largos de más de 12 segundos.

También habrá viento del noroeste de fuerza 7 (50-61 kilómetros por hora) rolando a norte. Será significativo el mar de viento con fuerte marejada a mar gruesa el domingo, con algún área ocasional de muy gruesa. El episodio seguirá afectando especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste de las islas, así como a los canales entre islas.

El estado del mar tenderá a empeorar de cara al fin de semana, considerando además que el domingo día 18 habrá luna nueva y mareas vivas, con coeficientes de marea elevados.

Los horarios de las pleamares serán: 12:22-12:58 horas del sábado 17 de enero; 00:30-01:09 y 12:53-13:33 horas, el domingo 18 de enero.

Alerta por viento

Si el sábado la jornada será complicada en el mar, el domingo parece que también lo será por el viento. Así, el Gobierno de Canarias declarará a partir de la medianoche del día 18 la alerta por fuertes vientos en islas occidentales y Gran Canaria, junto a la prealerta en el resto del archipiélago.

La alerta afecta a las cumbres de las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.

Jornada de viento en Tenerife / María Pisaca Gámez / ELD

En este caso, se espera viento general del noroeste que rolará hacia el norte en la segunda mitad del día, afectando en mayor medida a las cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como a Lanzarote y Fuerteventura en horas centrales.

Se prevén rachas de viento fuertes que alcanzarán o superarán los 70 km/h, así como rachas localmente muy fuertes que podrán alcanzar y superar los 90 km/h en las cumbres de las islas de mayor relieve.