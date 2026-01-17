La Aemet pone en aviso amarillo a Tenerife por vientos y oleaje: las rachas podrán superar los 100 kilómetros hora en el Teide

El viento y el oleaje serán especialmente virulentos este domingo, 18 de enero, en Tenerife, así como en el resto del archipiélago. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso amarillo por estos fenómenos meteorológicos en todas las islas, afectando en mayor medida a las cotas altas. En las islas más orientales afectará desde primeras horas de la mañana hasta la tarde.

Así mismo, el Gobierno de Canarias declaró desde este sábado la situación de alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago y, a partir del domingo, la alerta por vientos en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, junto a la prealerta en Fuerteventura y Lanzarote. Motivo por el que se hace especial hincapie a la ciudadanía para que tome medidas de autoprotección.

Previsión en Tenerife

De forma concreta, en Tenerife se esperan cielos nubosos en el norte, con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean en forma de chubascos localmente fuertes, siendo persistentes en medianías. En el resto, predominarán los intervalos nubosos, cuando no se descartan precipitaciones débiles y aisladas.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero ascenso, pero no se descartan heladas débiles en cotas altas del Teide.

El viento, que será de los fenómenos más intensos, soplará moderado del noroeste, que irá rolando a norte progresivamente, siendo fuerte en zonas expuestas de la Cordillera Dorsal, extremo oeste, interior de la península de Anaga y litorales expuestos del suroeste de la isla. En el Teide, viento fuerte de componente norte, con rachas muy fuertes que pueden alcanzar los 90 km/h; en cotas altas serán muy fuertes, sin descartar que se superen los 100 km/h.

Durante la noche girará a viento del nordeste entre moderado y fuerte cuando se esperan rachas ocasionales muy fuertes en zonas expuestas del litoral sureste. Brisas en el sureste en la primera mitad del día.

Aviso amarillo en todo el archipiélago. / Aemet

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, la Aemet indica que habrá un predominio de cielos nubosos en las islas de mayor relieve, con precipitaciones moderadas que podrán ser persistentes en medianías del norte de las islas de mayor relieve, especialmente en las islas centrales; siendo las precipitaciones menos probables y más ocasionales en vertientes sur.

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos nubosos hasta la tarde, con precipitaciones ocasionales y, en general, de carácter débil durante la mañana, abriéndose claros a partir de la tarde, sin descartar alguna precipitación débil y aislada.

Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste, rolando a componente norte durante la segunda mitad del día, siendo fuerte y acompañado de rachas muy fuertes en zonas expuestas de las vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como en cotas altas y en las islas más orientales durante las horas centrales.