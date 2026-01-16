Estas son las alertas activas por el Gobierno de Canarias para este fin de semana

Fuertes vientos y mal estado del mar. Estos dos fenómenos meteorológicos serán los protagonistas este fin de semana en Canarias. De hecho, su virulencia será tal que el Gobierno de Canarias ha decidido declarar la alerta por oleaje en todo el archipiélago, mientras que los vientos afectarán de forma más considerable a las islas occidentales y Gran Canaria, estando el resto en prealerta.

Pero estas dos medidas no serán simultáneas. La primera de ellas se hará efectiva desde las 12:00 horas de este sábado, mientras que será el domingo sábado al domingo cuando se active la alerta y prealerta por vientos.

Ante el mal estado del mar, el Ejecutivo autonómico recuerda a la población la necesidad de adoptar las medidas adecuadas para prevenir y evitar situaciones de riesgo, en general, a lo largo de todo el archipiélago y, en concreto, en el litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro; litoral norte de Tenerife y Gran Canaria; canales entre islas, así como Lanzarote y Fuerteventura.

Previsión

En concreto, se prevé oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcance y supere los 4-5 metros, con periodos largos de mar de fondo, sin olvidar la luna nueva y mareas vivas del sábado.

Por su parte, el viento general del noroeste, hacia el norte en la segunda mitad del domingo, se pronostica que afecte en mayor medida a las cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como a Lanzarote y Fuerteventura en horas centrales.

Las rachas de viento fuertes pueden alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora, así como rachas localmente muy fuertes de más de 90 kilómetros por hora en las cumbres de las islas de mayor relieve.

Consejos de autoprotección

El Gobierno de Canarias recomienda a la población seguir los siguientes consejos de autoprotección:

Frente al oleaje

Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar.

No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

Evite la pesca en zonas de riesgo.

No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.

Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales.

Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.

Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar.

Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente.

Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado.

Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro.

Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten.

Oleaje en Mesa del Mar en Tacoronte. / María Pisaca

Frente a los fuertes vientos