Estas son las alertas activas por el Gobierno de Canarias para este fin de semana
Los vientos y el mal estado del mar ponen al archipiélago en alerta
Fuertes vientos y mal estado del mar. Estos dos fenómenos meteorológicos serán los protagonistas este fin de semana en Canarias. De hecho, su virulencia será tal que el Gobierno de Canarias ha decidido declarar la alerta por oleaje en todo el archipiélago, mientras que los vientos afectarán de forma más considerable a las islas occidentales y Gran Canaria, estando el resto en prealerta.
Pero estas dos medidas no serán simultáneas. La primera de ellas se hará efectiva desde las 12:00 horas de este sábado, mientras que será el domingo sábado al domingo cuando se active la alerta y prealerta por vientos.
Ante el mal estado del mar, el Ejecutivo autonómico recuerda a la población la necesidad de adoptar las medidas adecuadas para prevenir y evitar situaciones de riesgo, en general, a lo largo de todo el archipiélago y, en concreto, en el litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro; litoral norte de Tenerife y Gran Canaria; canales entre islas, así como Lanzarote y Fuerteventura.
Previsión
En concreto, se prevé oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcance y supere los 4-5 metros, con periodos largos de mar de fondo, sin olvidar la luna nueva y mareas vivas del sábado.
Por su parte, el viento general del noroeste, hacia el norte en la segunda mitad del domingo, se pronostica que afecte en mayor medida a las cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como a Lanzarote y Fuerteventura en horas centrales.
Las rachas de viento fuertes pueden alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora, así como rachas localmente muy fuertes de más de 90 kilómetros por hora en las cumbres de las islas de mayor relieve.
Consejos de autoprotección
El Gobierno de Canarias recomienda a la población seguir los siguientes consejos de autoprotección:
Frente al oleaje
- Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar.
- No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.
- Evite la pesca en zonas de riesgo.
- No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.
- Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales.
- Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.
- Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar.
- Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente.
- Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado.
- Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro.
- Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten.
Frente a los fuertes vientos
- Cierre puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.
- Retire de balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle.
- Revise las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.
- Evite salir de excursión o de acampada hasta que no se reestablezca la normalidad.
- Procure aplazar los desplazamientos por carretera y en caso de hacerlos extreme las precauciones. Se recomienda el uso de transporte público.
- Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulotte) corren el peligro de volcar ante vientos transversales.
- Evite caminar por jardines o zonas arboladas.
- Aléjese de muros, casas viejas, andamios, letreros luminosos, vallas publicitarias y demás estructuras que puedan ser derribadas por el viento.
- Los postes de luz y torres de tensión son peligrosos. Aléjese y en caso de riesgo avise al 1-1-2.
- En caso de riesgo por grúas de construcción, avise inmediatamente al 1-1-2.
- Procure alejarse de la costa (playas, paseos marítimos, espigones de muelles, etc.) para evitar ser golpeado o arrastrado por la acción de las olas.
- Circule despacio y con precaución ante la posible presencia de obstáculos en la vía o golpes de viento que le hagan perder el control de su vehículo, especialmente en los adelantamientos.
