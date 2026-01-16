¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Adiós Cuba, un drama de Rolando Díaz que bebe de las experiencias reales de la diáspora cubana en España y otros países. Yuliet Cruz, Betiza Bismark y Frank Moreno encabezan un elenco muy familiarizado con el tema, ya que los tres salieron también de la isla.Ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine Iberoamericano de Trieste, la película reúne elementos de ficción y fragmentos cercanos al documental. El filme, que se estrenó en el Festival de Cine de Miami, construye un relato que refleja tanto experiencias individuales como procesos colectivos asociados al exilio y a la transformación de la identidad. Adiós Cuba se proyecta en versión original en español.

Música clásica

La luz y la música clásica será protagonista este sábado gracias a los conciertos Candlelight en Tenerife. Este día 17, el Espacio Mutua Tinerfeña acogerá dos espectáculos diferentes. Por un lado, a las 19:00 horas, seré el turno del Tributo a Hans Zimmer; mientras que a las 21:00 horas, será el momento de Queen vs Abba. Una oportunidad diferente para disfrutar de la música de siempre versionada por un cuarteto de cuerda.

Concierto

El Teatro Leal de La Laguna acoge este domingo el concierto de Virginia Guantanamera 'A mi gusto y a mi aire', en el que estará acompañada por la orquesta El Bembé. El público disfrutará de un espectáculo lleno de matices desde el origen y raíces de la artista, catalogada por la prensa nacional e internacional como un volcán de emociones.

Deportes

La jornada deportiva del fin de semana viene de la mano de las jugadores del CD Tenerife Femenino, que se enfrentan al Athletic Club en un partido de la Liga F que tendrá lugar el domingo, a las 11:00 horas, en el estadio Heliodoro Rodríguez López.