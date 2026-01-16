Problemas en las dos vías principales de Tenerife: dos accidentes bloquean la TF-1 y la TF-5

Los problemas en las principales vías de movilidad de Tenerife continúan. A las habituales colas que se forman en horas puntas debido al masificado parque móvil que hay en la Isla, se suman los accidentes de tráficos que convierten en una odisea trasladarse de un punto a otro de Tenerife.

Durante la tarde de este viernes las dos arterias en la circulación de la Isla se han visto colapsadas... de nuevo. La TF-1 registra retenciones a la altura de Arico tras un accidente con varios vehículos implicados en dirección Santa Cruz. A su vez, otra colisión a la altura de La Laguna deja colas en la TF-5.

Tráfico muy denso en los principales accesos

Ambos incidentes están afectando a dos de los ejes viarios más transitados de la isla, por los que circulan a diario decenas de miles de vehículos, lo que ha intensificado las congestiones. Las autoridades recomiendan extremar la precaución, respetar la señalización provisional y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternativas hasta que finalicen las labores de los servicios de emergencia y se retiren los vehículos implicados.