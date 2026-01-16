Problemas en las dos vías principales de Tenerife: dos accidentes bloquean la TF-1 y la TF-5
A las colas habituales por la masificación del parque móvil en la Isla se suman los accidentes
Los problemas en las principales vías de movilidad de Tenerife continúan. A las habituales colas que se forman en horas puntas debido al masificado parque móvil que hay en la Isla, se suman los accidentes de tráficos que convierten en una odisea trasladarse de un punto a otro de Tenerife.
Durante la tarde de este viernes las dos arterias en la circulación de la Isla se han visto colapsadas... de nuevo. La TF-1 registra retenciones a la altura de Arico tras un accidente con varios vehículos implicados en dirección Santa Cruz. A su vez, otra colisión a la altura de La Laguna deja colas en la TF-5.
Tráfico muy denso en los principales accesos
Ambos incidentes están afectando a dos de los ejes viarios más transitados de la isla, por los que circulan a diario decenas de miles de vehículos, lo que ha intensificado las congestiones. Las autoridades recomiendan extremar la precaución, respetar la señalización provisional y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternativas hasta que finalicen las labores de los servicios de emergencia y se retiren los vehículos implicados.
- La Guardia Civil aumenta la vigilancia de los vehículos tinerfeños con la llegada del frente frío: multas de hasta 200 euros
- Un accidente colapsa el norte de Tenerife: colas en la TF-5, la TF-21 y la TF-217
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Un repostero alemán y una guerra mundial dieron origen a la pastelería más antigua de Canarias
- Prohíben el baño en la costa de Tabaiba y cierran una playa por una rotura en la red de saneamiento
- La Aemet alerta de fuertes vientos este miércoles en Tenerife
- El meteorólogo Rubén Vázquez avisa de la llegada de un frente atlántico a Tenerife en los próximos días: 'Canarias quedará al margen de lo peor
- El Ayuntamiento de Santiago del Teide asume este año el pago íntegro de la tasa de basura