Primera Marcha aclara la polémica con Nueva Línea en un comunicado: "Fue difícil"

El grupo musical canario Primera Marcha ha lanzado un comunicado oficial en sus redes sociales para aclarar la reciente polémica musical con Nueva Línea, generada por mensajes que causaron confusión entre seguidores y medios.

Según explica Primera Marcha en su perfil oficial de Instagram, la decisión de emitir este comunicado responde a la “cantidad de informaciones erróneas y malinterpretaciones” que han circulado en redes sociales, lo que llevó al grupo a considerar necesario aclarar su trayectoria y los hechos ocurridos para evitar que continúen los rumores y la desinformación.

Primera Marcha, tres años juntas tras unos comienzos difíciles

En primer lugar, el colectivo quiso dejar claro que no se trata de un grupo reciente, ya que llevan aproximadamente tres años trabajando juntas. El origen de Primera Marcha, señalan, se remonta a finales de 2022 y principios de 2023, tras un conflicto interno ocurrido dentro de Nueva Línea que afectó a una de sus componentes. Ante la falta de una solución adecuada por parte de los responsables de esa formación, y como gesto de apoyo y solidaridad, las otras dos integrantes decidieron abandonar el grupo junto a ella, dando inicio a un nuevo proyecto musical de manera independiente.

El comunicado también hace referencia a los primeros meses del grupo, que califican como complicados debido a bloqueos en redes sociales y presiones externas. Ante esta situación, Primera Marcha optó por cortar cualquier contacto y continuar su camino de forma autónoma. Desde entonces, aseguran no haber tenido más problemas y destacan que actualmente trabajan con constancia y esfuerzo, sin mantener rivalidades con ninguna otra formación musical.

"Ahora sin dictadura": el dardo de Primera Marcha a Nueva Línea, aclarado

Uno de los puntos que más controversia generó en redes fue la expresión “ahora sin dictadura”, utilizada en una publicación anterior. Sobre ello, Primera Marcha aclara que dicha frase fue sacada de contexto y que su intención nunca fue atacar ni ofender a nadie. Según explican, solo pretendían expresar que, tras un mes recibiendo mensajes en redes sociales, ahora cuentan con plena libertad para decidir su repertorio, vestuario y actuaciones, sin depender de terceros. Además, subrayan que tanto el vestuario como otros aspectos del proyecto siempre han sido costeados por ellas mismas.

En relación con el vestuario, otro de los temas señalados en la polémica, el grupo afirma que no se trata de una copia reciente ni de ningún otro grupo, y recalcan que fueron pioneras en el uso del conocido traje violeta con flecos. Asimismo, indican que no les molesta que otras orquestas utilicen vestimentas similares y celebran que más formaciones apuesten por ese estilo.

Primera Marcha "no es una copia ni un grupo reciente"

El comunicado también aborda las interpretaciones surgidas a partir de los “me gusta” en redes sociales, aclarando que estos gestos por parte de sus seguidores son simples muestras de agradecimiento y apoyo, sin segundas intenciones.

Primera Marcha insiste en que su único objetivo es disfrutar de la música y seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora. Reconocen que en Canarias muchas orquestas coinciden en parte del repertorio, pero niegan rotundamente haber copiado canciones de otras formaciones. Además, recalcan que no existe ningún sentimiento de envidia hacia otros grupos y desean éxito a todas las orquestas, especialmente a las jóvenes que comienzan en el sector.

Primera Marcha quiere estar lejos de cualquier polémica con respecto a Nueva Línea

En la segunda parte del comunicado, el grupo señala que han recibido numerosas llamadas de distintos medios interesándose por la polémica, aunque decidieron no intervenir públicamente hasta ahora para no alimentar nuevas controversias. Subrayan que Primera Marcha no compite con nadie ni aspira a ocupar un lugar que no le corresponde, y que su único deseo es trabajar con tranquilidad, respeto y disfrutar de la música durante la temporada.

Finalmente, hacen un llamamiento a los seguidores para que apoyen a las orquestas y grupos canarios, destacando la riqueza musical existente en el archipiélago, y reiteran que no buscan confrontaciones ni polémicas, sino convivencia y respeto dentro del panorama musical.