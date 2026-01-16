La Policía Nacional avisa a los padres tinerfeños para que protegen las cuentas de sus hijos en redes sociales
Las autoridades se encargan de alertar a la población
La Policía Nacional ha lanzado una advertencia a través de sus redes sociales dirigida a los padres de los menores de 18 años. Se trata de la herramienta de seguridad que contiene Meta diseñada para proteger la privacidad de los niños y adolescentes en Internet.
Tal y como explica la agente, esta configuración se centra en el contacto de los menores con desconocidos, una interacción muy común en estas plataformas. A través de esta herramienta, Meta crea entornos digitales más seguros, sin necesidad que les los adolescentes tengas que realizar ajustes.
Cómo crear una cuenta para los más pequeños
Esto va dirigido para los preadolescentes que todavía no pueden gestionar su cuenta propia, el padre o madre será el encargado de administrar dicha cuenta. Para ello, utilizarán el mismo correo electrónico y contraseña.
- Iniciar sesión con tu cuenta de Meta
- Acceder a la opción para continuar con la cuneta del menor
- A partir de ahí, podrás gestionar todos los ajustes de seguridad y privacidad.
Qué pueden controlar los padres desde la cuenta
Administrar la cuenta de un menor permite a los padres:
- Gestionar la configuración de privacidad
- Ver cuánto tiempo pasa conectado y establecer límites
- Control de acceso a aplicaciones y funciones
- Denunciar comportamiento que incumplan las normas
- Autorizar o bloquear compras
Cuándo se pueden gestionar su propia cuenta
Los mayores de 13 años (la edad puede variar dependiendo el país) pueden administrar su propia cuenta de Meta. Sin embargo, la plataforma pone a su disposición un Centro de privacidad para adolescentes, donde "pueden obtener información sobre cómo pueden revisar su configuración de privacidad y sobre las medidas de protección".
