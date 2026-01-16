El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de precipitaciones en Tenerife este fin de semana: "El frente atlántico confirma que lloverá bastante"

Tenerife y el conjunto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se preparan para un nuevo fin de semana marcado por la lluvia. El meteorólogo Rubén Vázquez, del canal Meteovigo, advierte de que el Archipiélago quedará bajo la influencia de un frente polar, que dejará precipitaciones abundantes y acumulados significativos en algunas zonas de las islas, especialmente en las más expuestas al norte.

Los próximos días tendrán un patrón atmosférico claramente inestable que se está consolidando este invierno que afectará, principalmente, a Tenerife durante el fin de semana y el comienzo de la próxima.

Acumulación de Lluvias durante los próximos días en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no tenga avisos meteorológicos activos en las próximas horas, el experto incide en que el escenario está bien definido en los modelos, porque "las últimas salidas ya confirman que va a llover bastante". La borrasca afectará de forma más clara a la provincia tinerfeña que a la oriental.

Tenerife está en el centro del episodio de lluvias

Tenerife será una de las islas más afectadas, según el pronóstico de Rubén Vázquez, especialmente en las vertientes norte, nordeste y medianía.

El meteorólogo explica que la interacción de las masas de aire con la orografía potencia los ascensos verticales y el desarrollo de nubes más activas, un factor clave para entender por qué zonas del norte de Tenerife suelen acumular más lluvia en este tipo de situaciones.

Modelo ECMWF para el viernes 16 de enero por la tarde / Meteored

Las precipitaciones podrían extenderse desde la costa hacia el interior, mientras que el sur de la isla quedaría en una posición algo más favorable, con lluvias más débiles o intermitentes.

La Palma, La Gomera y El Hierro también sumarán litros

El episodio no se limitará a Tenerife, porque en el conjunto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los modelos señalan precipitaciones destacables en La Palma, donde los acumulados podrían ser más llamativos en zonas de medianías y cumbres, así como lluvias persistentes en La Gomera y El Hierro.

Modelo ECMWF para el domingo 17 de enero / Meteored

Este nuevo episodio se enmarca dentro de un invierno marcado por la reiteración de masas de aire frío en latitudes medias, consecuencia de bloqueos en zonas árticas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, esto se traducirá en temperaturas algo más bajas de lo normal y en una sucesión de días con tiempo revuelto.

"Vamos a seguir con masas de aire más frías alimentando la inestabilidad", explica un Rubén Vázquez que adelanta que el patrón no cambiará de forma brusca a corto plazo.