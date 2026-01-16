La meteoróloga Andrea Danta alerta de lluvias abundantes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: "Se superarán los 50 litros y no se descartan nevadas"

Tenerife y el conjunto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se preparan para varios días marcados por la lluvia, según el pronóstico de la meteoróloga Andrea Danta, de Meteored (tiempo.com). Todo el Archipiélago canario quedará bajo la influencia de una potente borrasca, que podría dejar acumulados importantes en zonas muy localizadas, con especial incidencia en las islas capitalinas, como consecuencia de un frente polar.

Acumulación de Lluvias durante los próximos días en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Canarias afronta varios días marcados por un episodio de inestabilidad importante, con lluvias abundantes, viento intenso y un ambiente más frío de lo habitual. La experta sitúa el foco del temporal en las islas más montañosas y, de forma especial, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Dailymotion Video Player

"Entre hoy y el martes se superarán los 50 l/m² en varias islas, especialmente en Tenerife y La Palma", señala la Danta en su pronóstico. Otra vez se tratará de un episodio prolongado y no de lluvias puntuales. Los modelos muestran acumulados localmente importantes y una distribución muy condicionada por la orografía.

Tenerife es una de las islas más afectadas

La isla de Tenerife será uno de los territorios más castigados por las precipitaciones, sobre todo en el norte de la isla y en las medianías, donde los chubascos podrán ser persistentes. Según Andrea Danta, "las precipitaciones serán más abundantes y cuantiosas en las vertientes orientadas al norte de las islas más montañosas", un patrón clásico en situaciones con flujo húmedo del norte.

Acumulados en Canarias hasta el próximo martes / Meteored

Los modelos de Meteored reflejan acumulados que superan los 50 l/m² en el norte de Tenerife, con picos localmente superiores si los chubascos se encadenan durante varias horas. La capital y el área metropolitana también podrían registrar lluvias significativas, aunque con menor intensidad que en las medianías.

La Palma, La Gomera y El Hierro también sumarán litros

El episodio afectará de lleno al conjunto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En La Palma, los acumulados podrían ser incluso más elevados en zonas de interior y vertientes expuestas, mientras que La Gomera y El Hierro registrarán lluvias persistentes, especialmente en medianías.

Probabilidad de precipitación en Canarias / Meteored

"El avance de las precipitaciones afectará a todas las islas, aunque de forma más notable en Tenerife y La Palma", explica Andrea Danta.

El Teide tiene posibilidad de nieve en las cumbres

Uno de los elementos más destacados de este episodio será el descenso de las temperaturas asociado a la entrada de aire frío en altura. Esta previsión abre la puerta a la posibilidad de nevadas en las cumbres más altas del Archipiélago.

El Día

"Es posible que algún núcleo deje chubascos de nieve en el entorno del Teide", apunta la meteoróloga, sin descartar episodios puntuales también en el Roque de los Muchachos, en La Palma. La cota de nieve tenderá a bajar conforme avance el episodio, aunque las nevadas, de producirse, serán irregulares.

El viento soplará fuerte y habrá mala mar en la provincia

A las lluvias se sumará un mal estado del mar y un viento fuerte. Andrea Danta advierte de que "el viento del norte y noroeste irá a más, con rachas que podrán superar los 70 u 80 km/h", especialmente en zonas altas, cumbres y áreas expuestas.

Velocidad del viento en Canarias / Meteored

En el litoral de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la situación marítima será adversa, con olas de más de 2 a 3 metros en sectores abiertos al norte, por lo que se recomienda extremar la precaución.

La inestabilidad no será pasajera. El lunes y el martes seguirán las lluvias en el norte de Tenerife y del resto de islas occidentales, con chubascos débiles a moderados pero persistentes. Al final del episodio, "los acumulados totales podrían superar incluso los 70 u 80 l/m² de forma local", según los escenarios que maneja Meteored.

Este nuevo temporal confirma que el invierno se está dejando notar con fuerza en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tanto por las lluvias como por el descenso térmico y el viento, y que obliga a seguir con atención la evolución de los próximos días.