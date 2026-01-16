Un inventario inédito rescata los elementos gráficos del Puerto de la Cruz

Desde ahora y desde cualquier parte del mundo es posible consultar qué elementos gráficos están y estuvieron en Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife. Esto es factible gracias a un inventario inédito que rescata rótulos, letreros, placas de calles y hasta carteles de bares en la ciudad portuense. El proyecto es pionero en España, sentando un precedente en el ámbito del diseño gráfico y la publicidad. Desde el rótulo en mosaico del fertilizante Nitrato de Chile y del emblemático bar La Fragata, la placa oxidada de la Sociedad General de Autores (SGAE), los carteles de Heidi en los senderos y hasta las letras del histórico cine Chimisay se encuentran en el informe final.

Rescate del pasado

Insula Signa, asociación que desarrolló el estudio y que se dedica a la protección del patrimonio gráfico de Canarias, registró 40 elementos que existen en la actualidad y otros 30 desaparecidos en el ámbito municipal de la ciudad turística. Respecto a estos, el documento aporta una profusa investigación histórica: imágenes antiguas y testimonios de personas allegadas a los diferentes elementos permiten rescatar figuras gráficas como los diseños de los jardines del antiguo Hotel Taoro, el neón del bar Dinámico o el enorme rótulo de la antigua compañía aérea Sabena.

Desidia

La labor que Insula Signa realiza desde hace cinco años ha tenido un gran obstáculo. Según su director, Jaime Medina, es "la desidia de gente que está en puestos públicos del ámbito cultural y que no se preocupan por este tipo de elementos. Afortunadamente, siempre hay excepciones y una de ellas está en Puerto de la Cruz. La idea nació del anterior alcalde, Marco González". El interés del socialista motivó el proyecto y la asociación regional lo hizo realidad.

Pionero

En cuanto al carácter pionero de este inventario, Medina sabe que hay ejemplos de rótulos protegidos en España como "el toro de Osborne o el de Nitrato de Chile de Santa Cruz de La Palma. Son ejemplos aislados, pero nunca, hasta ahora, un municipio había protegido la totalidad de su patrimonio gráfico", explica. Obviamente, para ponerlo en valor primero hay que conocerlo y de ahí el encargo realizado a Insula Signa.

Para hacer el recuento trabajaron entre seis y ocho meses. "Fue un trabajo de campo recorriendo todo el municipio, fotografiando, consultando el archivo y preguntando a la gente, ya que no se trata solo de las imágenes, sino también del relato, que suele ser lo más importante. A veces hay elementos gráficos de los que no conoces su valor hasta que no sabes la historia que hay detrás", comenta Medina. "Fue intenso, pero es lo que nos gusta", define.

Informe final

Al tiempo del inventario se le sumó la elaboración del informe final: 60 páginas con cada uno de los elementos, a modo de ficha con extensa información al respecto. Se recoge el material, dimensiones, contexto histórico, la fecha estimada de instalación o el estado de conservación. En el caso de los rótulos desaparecidos, se incorpora una imagen antigua y una recreación vectorial del logo o distintivo. Además, cuenta con un análisis profundo y una categorización exhaustiva de cada uno de los componentes gráficos junto a un resumen de la metodología aplicada.

Patrimonio ninguneado

Insula Signa comienza su labor en Gran Canaria en 2020 y "nos hemos ido extendiendo por todas las Islas", afirma Medina. Destaca su labor como colectivo, que es "difundir la importancia que tiene el patrimonio gráfico que hasta ahora ha sido ninguneado. Creo que es tan abundante que ni nos fijamos. Es un tesoro increíble y son elementos históricos". La tarea de la asociación está orientada, sobre todo, al ámbito comercial. "Al fin y al cabo, es historia del desarrollo de Canarias. Son testimonios gráficos", argumenta.

Rótulos legendarios

"Tenemos rótulos legendarios en Canarias", califica el director, y recuerda los rescates que han realizado de diferentes elementos en toda Canarias. "Hace poco rescatamos el primer rótulo en La Palma. Era de la librería Casa Fidio. Estuvo ahí durante décadas", asegura.

Historia, con o sin mayúsculas

La pena es que gran parte del patrimonio gráfico, como a Jaime Medina le gusta llamarlo, se va o se ha ido a la basura por desconocer que detrás del simple nombre de una tienda se encuentra la Historia, con y sin mayúsculas.