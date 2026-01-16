Voleivol
EL DÍA sortea 10 entradas dobles para la Copa de SM La Reina berdrola en Tenerife
Para celebrar el regreso de la Copa de la Reina, El Día sortea entradas entre sus lectores registrados, que podrán participar en el sorteo desde el 17 hasta el 21 de enero
La Copa de SM La Reina Iberdrola regresa a la isla ocho años después y nuestro periódico quiere celebrarlo premiando la fidelidad de sus lectores. Del 22 al 25 de enero de 2026, el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife será el epicentro del voleibol femenino nacional, con los ocho mejores equipos de la Liga Iberdrola luchando por suceder a Avarca de Menorca en el palmarés del torneo del KO.
Cuatro días de emoción, deporte de máximo nivel y un evento histórico para Tenerife, organizado por la Real Federación Española de Voleibol, con el apoyo de Iberdrola, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz, además de la colaboración de la Federación Canaria de Voleibol.
🎁 Participa en nuestro sorteo exclusivo y gana entradas para disfrutar en directo de la Copa de la Reina.
👉 Solo tienes que registrarte en nuestro periódico y formar parte de nuestra comunidad de lectores.
📅 Periodo de participación: del 17 al 21 de enero.
¿Cuándo se conocerán los ganadores?
📅 El sorteo se celebrará al mediodía del jueves 22 de enero y El Día contactará con los afortunados de inmediato a través de los datos registrados en su perfil de usuario. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.
Ser suscriptor de EL DÍA tiene premio
Participar en sorteos como este es solo una de las ventajas de formar parte de la comunidad de EL DÍA. Los suscriptores disfrutan de:
✔ Acceso ilimitado a todas las noticias y reportajes digitales.
✔ Opinión y análisis de firmas especializadas.
✔ Navegación sin publicidad intrusiva.
✔ Promociones, sorteos y experiencias exclusivas a través del Club+.
Con tu suscripción no solo te mantienes informado: también tienes la oportunidad de vivir el deporte canario desde dentro, como ahora, animando a la UD Las Palmas desde la grada.
¡Mucha suerte!
