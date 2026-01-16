Se celebra la primera Welcome Carnival by 22GRADOS

El Club Oliver, en Santa Cruz de Tenerife, ha acogido a más de un centenar de representantes de las administraciones públicas y del sector empresarial con motivo del Welcome Carnival de 22GRADOS, un encuentro concebido para fortalecer los vínculos entre el sector público y el privado y dar la bienvenida al Carnaval, una de las celebraciones más emblemáticas y esperadas del calendario cultural canario.

Impulsado por 22GRADOS, Welcome Carnival celebró su primera edición con la vocación de consolidarse como una cita de referencia dentro de la agenda social de Canarias. Más allá de un evento puntual, este encuentro nace como un espacio para compartir, conectar y celebrar, poniendo en valor el talento, la creatividad y el estilo de vida del archipiélago.

Con ese objetivo como pilar, el evento celebrado hoy sienta las bases de una tradición con clara voluntad de continuidad, tal y como lo han hecho ya otros eventos de la compañía canaria de marketing, como la Welcome Summer.

Representantes empresariales y políticos de las Islas

Eventos como éste, se enmarcan en un año especialmente activo para la compañía en Tenerife, marcado por la apertura de un nuevo espacio de trabajo en Santa Cruz de Tenerife, desde el que ya se han impulsado encuentros profesionales como las ‘Mesas de 12’, la presentación de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI Canarias), encuentros afterwork, y diversos talleres especializados. La reciente adjudicación de una licitación del Cabildo de Tenerife para compra de medios y soportes publicitarios y el fortalecimiento de las relaciones con empresas, organizaciones e instituciones consolidan también su presencia en la isla.

Durante la velada, los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel de bienvenida, únicamente interrumpido por la breve intervención de los CEOs de 22GRADOS, Eladio Bombín y Diego Pajarón, quienes agradecieron la implicación del sector empresarial y representantes de instituciones públicas en el evento. La actuación musical de la palmera Andrea Rodríguez y el ambiente distendido con música carnavalera a cargo de un DJ favorecieron el networking y el intercambio de ideas entre los asistentes.

El evento fue posible gracias a la colaboración de Dorada Pilsen, cerveza oficial del encuentro; Ahembo, presente con su gama de refrescos y cócteles elaborados con Schweppes durante toda la velada; y Arehucas, patrocinador de los cócteles temáticos de la noche.

Se celebra la primera Welcome Carnival by 22GRADOS

Entre los principales asistentes se encontraban las consejeras de Bienestar Social y Sanidad del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado y Esther Monzón, respectivamente, la consejera del Cabildo de Tenerife, Krysten Martín, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez, los viceconsejeros de Economía e Internacionalización y de la Actividad Física y el Deporte, Gustavo González de Vega y Ángel Sabroso respectivamente y Elena González y Chon Guardiet, de Turismo de Islas Canarias.

Además, asistieron a la celebración otras autoridades en representación de las consejerías de Transición Ecológica; Juventud; Mayores y Participación; Igualdad, Juventud, Infancia y Familias; y Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios; junto a un nutrido grupo de representantes empresariales entre los que destacó la presencia de Jorge Escuder, presidente de ASINCA, Joaquín Ramírez, director general de Mutua Tinerfeña o el promotor de eventos como Tenerife Music Festival, Leo Mansito.

Con iniciativas como Welcome Carnival, que nace con vocación de continuidad, 22GRADOS continúa reforzando la colaboración entre sectores y contribuyen a poner en valor el talento, la creatividad y la identidad de Canarias generando espacios de encuentro que impulsen el intercambio de ideas y de experiencias.