Apanate logra colocar la primera piedra de su complejo residencial tras 18 años de espera

Después de 18 años de espera, trámites burocráticos e impedimentos económicos, la Asociación Canaria de Trastorno del Espectro Autista (Apanate) ha logrado hoy colocar la primera piedra de complejo residencial. Se trata del primer recurso alojativo de este tipo de la entidad y que permitirá a 20 personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) desarrollar su autonomía personal y alcanzar una vida independiente. El solar en el que se llevará a cabo la construcción está situado en el barrio del Coromoto, en La Laguna.

La entidad presentó por primera vez el proyecto en 2008 a diferentes administraciones y ayuntamientos. Sin embargo, no fue hasta una década después cuando logró firmar un convenio con el Cabildo de Tenerife para llevarlo a cabo. El plazo de ejecución de la inversión debía realizarse en tres años, hasta 2020. Pero lo que parecía un gran avance volvió a culminar en retraso. Dos años más tarde de esa fecha límite, el organismo insular y el Gobierno de Canarias se comprometieron a su construcción. Y hoy, después de que el proyecto alcanzara su mayoría de edad en este 2026, la construcción ha comenzado.

La obra cuenta con un presupuesto de 3.007.134 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Es decir, que para enero de 2028 la obra estaría finalizada y lista para la incorporación de los usuarios. La financiación proviene, en su mayoría, de los fondos europeos Next Generation y, en caso de que fuera necesario, se complementará con el apoyo económico del Cabildo de Tenerife. De hecho, será esta entidad, a través del Instituto Social y Sociosanitario, la que ejecutará la obra y la cederá posteriormente a Apanate para su futura gestión.

Alivio para las familias

El proyecto responde a la preocupación de las familias sobre el futuro de sus hijos. Desde hace años demandan un recurso como este para una mayor independencia y autonomía. Y Cecilia Mendoza es una de esas madres que por fin ha encontrado alivio al ver la primera piedra colocada. Su hijo lleva unos 30 años siendo usuario de la entidad, prácticamente desde el inicio de la misma. "Es algo que veíamos muy lejano y que por fin se ha consolidado para el bienestar de ellos", confesó visiblemente emocionada. Para ella, ver comenzar la obra le ha dado un "respirito" para poderse despedirse tranquila de este mundo cuando llegue la hora.

Colocación de la primera piedra del nuevo complejo residencial de Apanate / María Pisaca

Por su parte, la presidenta de Apanate, María del Carmen Díaz, se refirió a esta obra como “un proyecto que garantiza el futuro y la tranquilidad de las familias”. Y aseguró que esos miedos que ella también ha compartido se han transformado, al fin, en esperanza. "Los usuarios serán vecinos del barrio y deberán convivir con el resto de residentes en la zona", recordó. Y es que este modelo pionero en las Islas garantiza el derecho a la vida independiente, a la seguridad y a la atención especializada de las personas con TEA.

Distribución

La edificación contará con tres niveles y cuatro viviendas independientes. "La idea es que el edifico actúe como una comunidad con zonas comunes y cuatro inmuebles autónomas", señaló el arquitecto del proyecto, José Luis Barquín. En este sentido, cada vivienda contará con habitaciones dobles e individuales —que constituyen el 75% de las dependencias—, baños adaptados, salón, cocina y hasta un patio exterior privado. Asimismo, en la entrada estará ubicada la recepción para los residentes y la administración para el personal de Apanate.

En la planta principal, y además de las viviendas, los usuarios tendrán a disposición una zona exterior central para el desarrollo de actividades al aire libre. Por otro lado, la planta albergará un espacio concreto para la realización de talleres. Por ejemplo, el complejo contará con una gran cocina industrial al uso, tanto para los propios residentes en el edificio como para el resto de usuarios en la sede de Apanate, y una lavandería. También se planea la creación de una sala de fisioterapia y gimnasia.

En el subsuelo estarán los trasteros, uno para cada vivienda, y el garaje, que almacenará hasta 25 plazas para vehículos. Los depósitos de agua y la zona de servicios también se encontrarán en este nivel. Por último, en la azotea se implantará 42 paneles solares para garantizar la autonomía y sostenibilidad. Y ante la preocupación de las familias por el clima en esta zona lagunera, el arquitecto lanzó un mensaje tranquilizador: "habrá aire acondicionado para verano y calefacción interna para los meses de invierno".

Más plazas

El acto contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la presidenta y el vicepresidente del Cabildo, Rosa Dávila y Lope Afonso, respectivamente. También estuvo presente la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, que aseguró ser consciente de la necesidad de más plazas residentes para las personas con TEA en Canarias. Fumero insistió, al igual que otras autoridades, en qué este complejo residencial no solo supone la creación de 20 plazas, sino que, además, representa un cambio de modelo en la atención de las personas con este trastorno. La concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, María Leonor Cruz, también estuvo presente.