La Aemet prevé lluvias moderadas este viernes en Tenerife

La jornada de este viernes, 16 de enero, estará marcada por lluvias en las medianías de Tenerife, así como por el viento, que se intensificará a últimas horas del día, especialmente en las cumbres de la isla.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera que los cielos estén principalmente cubiertos, aunque se abrirán claros en las horas centrales del día.

En cuanto a las temperaturas, se podrá notar un ligero ascenso. Así, los termómetros oscilarán entre los 17 grados de mínimas y los 22 de máximas.

Imagen de una mujer protegiéndose del frío, archivo. / María José López - Europa Press

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros en horas centrales. Por la tarde volverán los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, especialmente en medianías a últimas horas. Intervalos nubosos en el resto de zonas, predominando los cielos nubosos al final del día cuando no se descarta alguna lluvia ocasional en medianías. Poco nuboso o despejado en cumbres centrales durante la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en medianías y litorales. En ligero descenso las máximas en cumbres, donde no se descarta que puedan producirse heladas débiles. Viento flojo a moderado de componente norte. Se intensificará a últimas horas, cuando pueden registrarse rachas localmente muy fuertes en cumbres. Brisas en costa sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 22

LA GOMERA

En el norte, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros en horas centrales. Por la tarde volverán los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, especialmente en medianías a últimas horas. Intervalos nubosos en el resto de zonas, predominando los cielos poco nubosos al mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. Se intensificará al final del día, cuando se esperan intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°c): San Sebastián de La Gomera 17 22

LA PALMA

En el norte y este, predominio de cielos nubosos con apertura de algunos claros por la mañana. Por la tarde volverán los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, especialmente en medianías del norte a últimas horas. Poco nuboso en el oeste, tendiendo a intervalos por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en medianías y litorales. En ligero descenso en cumbres. Viento flojo a moderado de componente norte, intensificándose al final del día cuando se esperan intervalos de fuerte, principalmente en extremos noroeste y sureste y altas cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 20

EL HIERRO

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Tenderá a nuboso por la tarde-noche, con lluvias débiles localmente moderadas en el norte, especialmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado de componente norte, intensificándose a últimas horas principalmente en cumbres. Brisas en costas sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 16