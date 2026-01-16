Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet anuncia lluvias persistentes en Tenerife con vientos muy fuertes en el Teide

Se espera un descenso de las temperaturas máximas

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Vuelve un fin de semana marcado por las lluvias y el viento a Tenerife. En concreto, para la jornada de este sábado, 17 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos nubosos en el norte, con apertura de claros durante la mañana, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías durante la segunda mitad del día.

En el resto de la isla también se esperan intervalos nubosos, sin descartar por la tarde alguna precipitación asilada en zonas de interior.

Las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios, pero las máximas estarán en ligero descenso, siendo moderado en medianías del norte, así como en el Teide, donde se espera que haya probables heladas débiles.

Rachas muy fuertes de viento

El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en la Cordillera Dorsal, extremo oeste e interior de la península de Anaga, sin descartar rachas localmente muy fuertes. En el Teide, viento fuerte de componente norte, con rachas muy fuertes en zonas expuestas. En zonas bajas del suroeste y, en menor medida, del sureste, se esperan intervalos de fuerte, sin descartar que localmente vayan acompañados de rachas muy fuertes.

Fenómenos costeros

La situación más compleja se espera en el mar. De hecho, el Gobierno de Canarias declarará a partir de las 12:00 horas del sábado la alerta por fenónemos costeros en todas las islas. Más concretamente, se verá afectado el litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro; litoral norte de Tenerife y Gran Canaria; canales entre islas, así como las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Mapa del aviso amarillo en Lanzarote.

Mapa del aviso amarillo en Lanzarote. / Aemet

La situación más difícil se vivirá en Lanzarote, donde la Aemet activará el aviso amarillo por fenómenos costeros a partir de las 16:00 horas de este sábado

En concreto, la situación marítima será más complicada en el norte, con mar combinada del Noroeste de 4 metros.

TEMAS

La Aemet anuncia lluvias persistentes en Tenerife con vientos muy fuertes en el Teide

