El túnel de Erjos cuenta ya con el proyecto que mejora su seguridad

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias aumenta en casi 21,5 millones el presupuesto del cierre del Anillo Insular entre Santiago del Teide y El Tanque con la aprobación del segundo modificado del proyecto. La inversión se corresponde con las mejoras ambientales y de eficiencia energética así como medidas de seguridad en el túnel de Erjos.

Con el incremento del 8,9% del presupuesto vigente, se trata de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir la dependencia de combustibles fósiles y actualizar las instalaciones de seguridad en el túnel de Erjos, en aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias.

Con el aumento de estos casi 21,5 millones, el coste de esta obra pasa a superar los 302,6 millones de euros, 61,1 millones más de los 241,5 por los que fue adjudicada esta obra, teniendo en cuenta las actualizaciones de precios aplicadas desde el inicio de los trabajos, en noviembre del año 2019: 3,7 (2022), 15 (2023) y 7,2 (2024) millones. A esta cifra se suma la indemnización de 13,7 millones que el Gobierno canario abonó a la UTE OHL como adjudicataria definitiva, por sentencia judicial.

El modificado dos introduce una serie de medidas innovadoras en materia de sostenibilidad. Por un lado, la construcción de una planta fotovoltaica de 500 kilowatios que se ubicará sobre el falso túnel del emboquille sur, con la que se prevé cubrir en torno al 55% de la demanda energética total del túnel en condiciones normales de funcionamiento, lo que permitirá reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de la infraestructura.

Por otro, la sustitución del revestimiento encofrado por revestimiento proyectado en el túnel, lo que mejora la adaptación a las irregularidades de la perforación y reduce el consumo de hormigón. Esta medida permitirá evitar la emisión de unas 32.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

A su vez, se ha llevado a cabo la actualización de las instalaciones del túnel para reforzar la seguridad, incorporando los últimos avances tecnológicos en ventilación, iluminación, comunicación y control.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, subrayó que «avanzamos en una de las infraestructuras más estratégicas para la movilidad en Tenerife, una obra que conectará los corredores norte y sur de Isla por el oeste, lo que disminuirá el nivel de congestión que sufre actualmente la TF-5 en dirección a Santa Cruz de Tenerife». A su juicio, «esta nueva carretera potenciará la competitividad económica y mejorará la calidad de vida de residentes y visitantes».

El tramo El Tanque-Santiago del Teide permitirá enlazar las autopistas TF-1 y TF-5 por el oeste, dando continuidad a las actuaciones ya finalizadas entre Adeje y Santiago del Teide, en el sur, y entre Icod de Los Vinos y El Tanque, en el lado este de la Isla. Falta por desarrollar y ejecutar el proyecto que supondrá el cierre real de la circunvalación de la Isla, el que discurrirá entre Icod de los Vinos y Los Realejos.

En el caso de la obra en ejecución, la carretera proyectada es de tipo convencional, con un carril por sentido y una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora. Su trazado contempla una longitud total de 11,3 kilómetros, de los cuales la mitad discurren en túneles o túneles artificiales, duplicando la calzada en esos tramos.

El elemento más destacado es el túnel de Erjos, de 5,1 kilómetros de longitud, que permitirá salvar el Parque Rural de Teno y la población de Erjos sin afección, preservando una zona de alto valor ambiental. La salida del túnel se sitúa en el Valle de Santiago del Teide, desde donde la vía circunvala el casco urbano hasta conectar con el tramo Adeje-Santiago del Teide.

La finalización y puesta en servicio del tramo Santiago del Teide-El Tanque del Anillo Insular está anunciada para el primer trimestre del año próximo. Se da la circunstancia de que el acta de replanteo, firmada el 14 de noviembre de 2019, marcaba el periodo de 48 meses que se estableció en el pliego de condiciones.