Tenerife será escenario de la I edición de los Premios Anillos de Oro, la apuesta del Círculo de Profesionales por las series españolas

La l edición de los Premios Anillos de Oro, promovidos por el Circulo de Profesionales de las Series Españolas, acontecerán el 20 de junio en el Recinto Ferial de Tenerife. En palabras de quien fuera director general de la Academia de Cine, así como del Instituto Cervantes en Estocolmo y en Casablanca, Joan Álvarez, los premios vienen a "reconocer el talento de las series de nuestro país, siendo los primeros en España dedicados de manera exclusiva a la familia de las series y que se entregarán también a los profesionales, no solamente a los trabajos"

"Estos reconocimientos se materializarán en una gala que estamos trabajando con el objetivo de convertirla en un evento anual y de referencia, que reconocerá y celebrará la excelencia de la producción televisiva española, en todas sus vertientes", añade Álvarez.

E incidió en la importancia del Círculo de Profesionales de las Series Españolas, que viene a "unir a cuantos desean contribuir a la visibilización del talento, al fortalecimiento del sector y a la creación de redes colaborativas entre creadores, técnicos, ejecutivos y demás agentes implicados en la creación, promoción y difusión de series".

El sábado 20 de junio ha sido la fecha elegida para una primera edición, donde el tejido audiovisual podrá optar a los 23 galardones que se entregarán durante la ceremonia, que acogerá a multitud de protagonistas y rostros conocidos, ya que serán 3 las series o personas finalistas para cada una de estas categorías.

Estos premios a la excelencia en la producción de series españolas nacen con el propósito de consolidarse como la gran cita del panorama audiovisual español, para poner en valor la calidad de las producciones y el talento de sus profesionales, abarcando aspectos como la producción, sonido, creación, postproducción, vestuario o difusión,

Joan Alvarez ha puntualizado que se abrirá en pocos días el plazo de inscripción para optar a 3 nuevos galardones: Mejor Serie Latinoamericana, Mejor Serie Internacional y Mejor Film Commission o Film Office. Aquellas series y Film Comission que quieran optar a estos tres, así como al resto de categorías, podrán presentar sus candidaturas a través del formulario habilitado en la web oficial (premiosanillosdeoro.com), hasta el 20 de febrero, donde también puede consultarse las bases específicas a cada categoría.