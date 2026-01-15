Sirven más de 100 bocadillos al día: así es el bocata que muchos consideran el mejor de la capital tinerfeña

Hay bocadillos que no necesitan presentación y locales que forman parte de la memoria gastronómica de una ciudad. Esto ocurre con Bar La Capilla, un clásico de Santa Cruz de Tenerife que lleva más de cuatro décadas sirviendo uno de los bocadillos más populares de la capital.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han acudido al local y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores, poniendo en valor que el local sigue siendo un referente gastronómico. "Aquí la gente aparca en doble fila para venir a comer", afirman.

Un referente de los bocadillos en Santa Cruz de Tenerife

El Bar La Capilla es uno de los establecimientos donde siempre hay clientes. Desde su apertura a primera hora de la mañana, el local cuenta con clientes que acuden a por su famoso bocadillo de la casa, elaborado con pata asada y tortilla.

Un bocadillo que llevan preparando desde hace más de 40 años y del que sirven "más de 100 bocadillos al día"

El bocadillo que nunca falla

La clave del éxito está en la pata de cerdo que el local hornea cada día, y que combinada con tortilla dan lugar al bocadillo estrella de la casa. Muchos lo consideran el mejor bocadillo de la capital, también se puede pedir acompañado de tomate o queso.

Además del bocadillo de la casa, el de serrano es otra de las grandes opciones del local junto al de pollo, el cual "nos ha contado que lo hace diferente, algo tiene este pollo", comentan los creadores de contenido. Una parada obligatoria para los amantes de los bocadillos clásicos.

Horario y ubicación

Bar La Capilla se encuentra en la Calle Salamanca, 25 en Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado.

Abre de lunes a viernes en horario de 6:00 a 22:00 horas, mientras que los sábados lo hace de 7:00 a 23:00 horas. Los domingos el local permanece cerrado por descanso del personal.