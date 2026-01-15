La Policía Nacional avisa a los tinerfeños: este sencillo gesto puede evitar robos en tu vivienda

La Policía Nacional se encarga de proteger a la ciudadanía, y para ello, utiliza las redes sociales oficiales para advertir sobre los riesgos y la necesidad de tomar medidas para frenarlos. En este caso, se ha encargado de recordar que los ladrones no solo actúan durante las vacaciones, sino que también pueden hacerlo en cualquier momento del día.

Los agentes insisten en extremar la seguridad de los hogares y se han encargado de explicar un sencillo método preventivo para conocido como "la foto de la puerta", mediante el cual se puede detectar intentos de robo.

Cómo utilizar el método de la "foto de la puerta"

Uno de los errores más comunes es cerrar la puerta solamente con el resbalón. Las autoridades advierten que ese sistema se fuerza fácilmente con tarjetas o radiografías. Es por ello, que la puerta se debe cerrar siempre con llave, incluso cuando la familia permanezca dentro de la vivienda.

La Policía Nacional lanza un consejo y se trata de fotografiar la puerta de casa y guardar la foto en el teléfono. De esa manea, el propietario puede comprobar la foto periódicamente y localizar marcas nuevas, señales de manipulación o cambios que indiquen que alguien ha intentado forzar la cerradura.

Las redes sociales son el peor enemigo

La sociedad actual vive pendiente de las redes sociales y compartir rutinas, viajes o ausencias está a la orden día. Los agentes insisten en que este tipo de prácticas tan comunes son una baza para los ladrones, ya que revelan que la vivienda está vacía.

Qué hacer con los objetos de valor

Otra recomendación es elaborar una lista con los objetos de valor que se tiene en el hogar. Esta medida ayuda a las compañías de seguros y ayuda a detectar rápidamente si falta algún objeto.

La Policía Nacional es clara y ante cualquier sospecha recomienda llamar al 091 para ponerles en aviso sobre lo que ha sucedido. De esta manera, podrán comenzar una investigación sobre lo ocurrido y alertar al resto de la ciudadanía para que empleen prácticas preventivas.