Las lluvias auguran una buena cosecha en frutales y una mejor vendimia en Tenerife

Las últimas lluvias auguran una buena cosecha en frutales y una mejor vendimia respecto a la de este año. Los agricultores de Tenerife reaccionan con «alegría y alivio» a las precipitaciones de final de 2025 y principios de 2026, que han sido como una bendición para el campo de la Isla. La Asociación de Agricultores y Ganaderos, Asaga, valora «el retorno a la normalidad climática» con «un invierno que vuelve a ser invierno» después de diez años. Por ello, augura una buena cosecha en frutales y una mejor vendimia.

Tranquilidad para el verano

Theo Hernando, su secretario general, recalca «la alta capacidad de almacenamiento de las balsas», que superan ya el 50%, hecho que «aporta mucha tranquilidad a los productores de cara al verano, porque tendremos agua suficiente para la época con más demanda». Insiste con datos en que la vuelta a la «normalidad climática» la sustenta en que las cifras «están por encima de la media de los últimos 12 o 13 años», es decir, un 8,6% más desde 2012.

Húmedo y lluvioso

Hernando define que ha sido «un año húmedo y lluvioso, sin excesos, mucho más que los cuatro o cinco anteriores en los que se registraron escasas precipitaciones y la concatenación de episodios de sequía y calor». De hecho, 2025, según el trabajo estadístico de Asaga llevado a cabo en siete estaciones meteorológicas de Agrocabildo distribuidas por toda la Isla, ha sido el tercer año más lluvioso de los últimos diez, solo por detrás de 2018 y 2022.

Vendimia en la Bodega Viñátigo de La Guancha / Carsten W. Lauritsen

Las temperaturas

También retornan a la normalidad las temperaturas. El secretario general de Asaga subraya que «tenerlas acorde a la época del año, especialmente ahora en invierno, es muy importante para los frutales de clima templado, como pueden ser las viñas». Se trata de especies que necesitan esta parada vegetativa para no caer en el debilitamiento, brotar y producir de una forma óptima durante el año». Esto, unido a que el invierno anterior también estuvo acompañado de una recuperación de las temperaturas, supondrá que cirueleros, viñas, castaños o almendros tengan una mejor rotación. Eso influirá, por ejemplo, en la recuperación de la uva tras una vendimia escasa en cantidad.

Un mes fantástico

Por su parte, la presidenta de Asaga, Ángela Delgado, también valora positiva la lluvia de estas sucesivas borrascas «con nombre de mujer». El único pero es algo de viento en determinadas zonas, aunque, apunta, «el invierno vuelve a ser invierno, lluvioso y fresco, y eso viene muy bien a los cultivos». Añade que «diciembre del 2025 ha sido un mes fantástico». Sobre si hay que levantar ya la declaración de emergencia hídrica considera que «no es un criterio político, sino que tiene unos plazos y entiendo que terminará en ellos igual que las obras que venían a aliviar el problema del agua».

Mercosur

Al campo tinerfeño le preocupan otros aspectos como el acuerdo de la UE con Mercosur. El Cabildo de Tenerife ratificó esta semana la petición a Bruselas de «una especial sensibilidad» para proteger productos como los cítricos, la miel y los cárnicos. Además, reclamó cláusulas espejo en, por ejemplo, los controles fitosanitarios, garantizando las operaciones con «las mismas garantías».