Landmar Hotels renueva su certificación Great Place to Work® y refuerza su compromiso con el bienestar de las personas

El 84 % de los profesionales de Landmar Hotels considera que la compañía es un excelente lugar para trabajar y el índice de confianza de sus equipos alcanza el 76 %, muy por encima de la media nacional (57 %). Estos resultados han permitido a la cadena hotelera renovar para el período 2025-2026 la certificación Great Place to Work®, un reconocimiento internacional que distingue a las organizaciones con los mejores entornos laborales a partir de la experiencia real de sus empleados.

Una cultura de confianza avalada por los datos

La certificación se concede tras un diagnóstico del clima organizacional que incluye la encuesta confidencial Trust Index®, respondida de forma voluntaria y anónima por los profesionales de la compañía. Los datos de esta edición reflejan una evolución muy positiva del clima laboral en Landmar Hotels, con mejoras significativas en participación, orgullo de pertenencia y recomendación interna, indicadores directamente vinculados al compromiso de los equipos.

En concreto, los profesionales de Landmar Hotels valoran especialmente el buen ambiente de trabajo, el compañerismo, el trato respetuoso, la confianza depositada por sus responsables y la calidad del servicio que ofrecen a los clientes. Un 88 % afirma sentirse orgulloso de trabajar en la compañía y el mismo porcentaje considera que los clientes valorarían su servicio como excelente, reforzando la relación directa entre bienestar interno y experiencia del huésped.

Passion for People: las personas como motor del turismo

Landmar Hotels defiende que son las personas quienes impulsan y dan sentido a la experiencia turística. Tal y como señala Juan Pedro Marrero, Director de Personas de Landmar Hotels, “En Landmar Hotels, las personas no son parte del éxito, son la clave que lo hace posible.” En esta misma línea, Marrero subraya: “Las infraestructuras, la tecnología y la innovación son fundamentales, pero por sí solas no sostienen el éxito. El verdadero impacto lo generan las personas, quienes convierten un servicio en una experiencia memorable. Nuestro lema Passion for People refleja una convicción real: el factor humano es insustituible y es lo que realmente marca la diferencia, porque equipo y negocio no compiten, se potencian.”

Cuidar a los equipos para crear experiencias memorables

Esta visión se traduce en una gestión orientada al bienestar integral de los equipos, entendiendo que cuidar a las personas no es solo una cuestión de clima laboral, sino una palanca estratégica para la excelencia del servicio, la sostenibilidad del negocio y la diferenciación en el mercado turístico. Entre las principales líneas de actuación en materia de personas, la compañía apuesta por la estabilidad laboral, una política salarial justa, un entorno de trabajo seguro, el desarrollo profesional, la escucha activa y el fortalecimiento de una cultura de liderazgo cercana y coherente. Todo ello alineado con su propósito de situar a las personas —clientes, colaboradores y equipos— en el centro de la organización.

“La renovación de la certificación Great Place to Work® refuerza nuestro compromiso con una cultura corporativa basada en la confianza, el bienestar de las personas y la mejora continua. Seguimos apostando por un modelo de crecimiento que pone en valor el talento y el orgullo de pertenencia como elementos esenciales para avanzar hacia un turismo de calidad, sostenible y diferencial.”, concluye Juan Pedro Marrero.

Sobre Great Place to Work®

Great Place to Work® es la firma consultora que, desde hace más de 30 años, trabaja con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento, ayudando a las organizaciones a convertirse en mejores lugares para trabajar.

Sobre Landmar Hotels

Landmar Hotels cuenta con dos alojamientos en la costa oeste del sur de Tenerife, junto a los acantilados de Los Gigantes. El hotel Landmar Playa La Arena, con espectaculares vistas al mar, ofrece instalaciones deportivas, un thalasso al aire libre y el exclusivo Servicio Platinum, ideal para parejas o amigos que buscan una experiencia única. Landmar Costa Los Gigantes, uno de los family resorts con más espacios abiertos de Canarias, destaca por la amplitud de sus suites e instalaciones, la diversión de los niños con Landi y el relax de toda la familia con su completo spa. Ambos hoteles se distinguen por una gastronomía de calidad con un todo incluido de primer nivel, un servicio cercano y la promesa de unas vacaciones memorables.