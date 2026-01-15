Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Imaginas un juego de mesa sobre la TF-5? "Me voy a comer tres horas de atascos"

El día a día de los conductores de la autopista del norte de Tenerife contado en un hipotético juego infantil

Colas en la TF-5 a la altura de Los Rodeos.

Colas en la TF-5 a la altura de Los Rodeos.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Atasco extremo en Tenerife. Si vives en el norte de la isla y cada mañana tienes que acceder a la zona metropolitana para estudiar o trabajar, seguro que esta frase te suena de algo.

Las colas en la autopista del Norte (TF-5) se suceden diariamente y parece que las soluciones no llegan. Sin embargo, eso no daña el buen humor de los tinerfeños y, como no podía ser de otra manera, ha surgido una parodia en forma de juego de mesa.

La cuenta de Tenerife Vial en la red social X ha compartido un vídeo en el que se puede ver a unos niños jugando, mientras se escucha una voz que dice: "Bienvenido al juego de mesa más realista jamás creado para niños: Atasco extremo en Tenerife".

¿Cómo se juega?

Lanza el dado, avanza dos casillas y ahora detente para siempre. Las reglas son claras y más aún si las piezas son coches amontonados sobre un mapa de la isla. "Me voy a comer tres horas de atascos", dice uno de los niños al caer en la casilla de 'hora punta'.

"¿Has caído en hora punta? Tranquilo, aquí es hora punta todo el día", afirma la voz en off. Pero en este juego que muchos desearían tener en casa también hay casillas de accidentes o retención grave, entre otros.

Juego Atasco extremo Tenerife.

Juego Atasco extremo Tenerife. / E. D.

Promesas electorales

Y haciendo alusión a las promesas electorales, el juego incluye cartas con mensaje para los conductores: "Te lo arreglo yo en 90 días".

Pero, por si aún no tienes clara la dinámica del juego, te lo aclaramos: conseguir llegar a casa antes que los demás o pasarse la vida en los atascos.

No cabe duda que si algo le sobra al juego es humor e ironía.

