El 'barco fantasma' Agate mantiene en alerta al Atlántico tras permanecer a la deriva al sur de Tenerife

Canarias comenzaba el 2025 con el buque de carga estadounidense Cape Texas rondando las Islas sin motivo aparente, este 2026 comienza con uno de los barcos que forman parte de la conocida como 'flota fantasma'. No tiene nada que ver con Star Wars, sino con el petrolero Agate, que se encuentra a unas 290 millas náuticas al sur de Tenerife y que es uno de los buques sancionados por la Unión Europea y Reino Unido.

Sin rumbo aparente, este buque construido en 2005 y, actualmente, bajo bandera de Vanuatu, es un transportador de productos petroliferos. Como se puede ver en los datos de seguimiento marítimo ofrecidos por VesselFinder, el buque lleva más de tres semanas con velocidad mínima o prácticamente nula, sin una dirección específica. Es uno de los navíos señalados por la vigilancia marítima internacional por ser considerado un 'barco fantasma'. Esto quiere decir que se encuadra en una red de embarcaciones que utilizan banderas de conveniencia, estructuras empresariales opacas o cambios frecuentes de registro con el fin de eludir las distintas restricciones comerciales que se pueden encontrar en el mar.

Una deriva que despierta sospechas

En las últimas semanas, el Agate ha permanecido a la deriva al suroeste de Canarias. No es habitual que un buque como este quede sin destino durante tanto tiempo. Según apunta Rafael Muñoz, Doctor en Marina Civil y codirector del Máster Internacional de Seguridad y Protección Marítima en Campus CISDE, al podcast 'Diario de Ucrania', "porta 400.000 barriles de combustible ruso y su destino era algún puerto en el área de Panamá. Ante la situación que acontece en Venezuela y EE.UU. apresando los peores buques de la dark fleet, intuyo en base a información que comparto, que este buque ha debido de parar al sur de Canarias por miedo a ser apresados en el Atlántico medio por la US Navy."

El Agate, en una foto de archivo / Vesselfinder

El barco podría transportar en su interior nafta rusa que iba camino del país venezolano, y los últimos movimientos geopolíticos le habría 'obligado' a quedarse en aguas internacionales, dentro de la Zona Económica Exclusiva española. Este tipo de buques evita atracar en puertos de la Unión Europea, salvo en situaciones de emergencia declarada, debido a su estatus legal. Su cercanía relativa al Archipiélago refuerza el papel de Canarias como enclave geoestratégico clave en las rutas marítimas entre África, América y Europa.

Un petrolero bajo sanciones internacionales

El Agate figura en los registros internacionales como un barco sometido a restricciones por su presunta vinculación al comercio de hidrocarburos sancionados, un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años a raíz de los conflictos geopolíticos y las medidas económicas impuestas por Occidente. El número de embarcaciones de este tipo navegando por el mundo se oscila entre los mil navíos.

Con una eslora cercana a los 180 metros y capacidad para transportar cientos de miles de barriles de combustible, este tipo de buques representa un riesgo potencial tanto desde el punto de vista medioambiental como de seguridad marítima, especialmente cuando operan al margen de los circuitos habituales de control.

El buque de carga estadounidense 'Cape Texas' fondea en Gran Canaria / José Carlos Guerra

Canarias, punto sensible en el mapa marítimo

La presencia del Agate en aguas próximas al Archipiélago vuelve a poner de relieve la exposición de Canarias a las rutas de la 'flota fantasma', una red que se mueve entre la legalidad y la opacidad, aprovechando la complejidad del tráfico marítimo internacional.

Por el momento, no consta que el buque haya solicitado auxilio ni autorización para entrar en puerto, ni que se encuentre en situación de emergencia. Sus próximos pasos pueden ser varios: retomar su ruta, ser interceptado por autoridades internacionales o abandonar definitivamente el área atlántica próxima a Canarias en busca de un nuevo rumbo o con la idea de permanecer cerca de otra área.