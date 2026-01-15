Baipás en la red de saneamiento de Tabaiba tras caer una roca

El Ayuntamiento de El Rosario continúa desarrollando distintos trabajos en el entorno de la playa del Moro y la capilla de San Juan, donde en la madrugada del miércoles se produjo un desprendimiento de grandes dimensiones que provocó daños en un tramo de la red de saneamiento, lo que obligó a adoptar medidas preventivas por motivos de seguridad y salud pública y activar el Plan de Emergencias Municipal.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, quiso agradecer este jueves el «comportamiento ejemplar» de los residentes, que, «tal y como se les pidió, dejaron de utilizar los aseos, duchas y demás sistemas de vertido de sus casas para permitir trabajar a los operarios y detener los derrames hacia el exterior». Además, Gil subraya que «la situación todavía es complicada porque hasta ahora solo se ha dado una solución temporal al saneamiento y no será definitiva hasta que se reconstruya el tramo de tubería afectado, para lo que, primeramente, habrá que encargar un proyecto de emergencia para asegurar el talud y que queden descartados nuevos desprendimientos».

Ya durante la tarde del miércoles, en torno a las 19:00 horas, operarios municipales completaron la solución provisional de emergencia para que los vecinos afectadas pudieran hacer uso de la red de saneamiento, sin comprometer el medio marino e impedir los vertidos hacia la costa tras la rotura de la tubería. Se trata de un hidrotubo que, extendido entre las dos arquetas más próximas al lugar del desprendimiento, forma un baipás y da continuidad a la red.

Para retirar la roca desprendida –algo que no se consiguió hasta pasadas las 23:30 horas de la noche del miércoles– fue necesaria la intervención de maquinaria pesada. En la tarde de este jueves se seguían realizando perforaciones en la roca para la posterior aplicación de cemento expansivo.