El bailarín tinerfeño Daniel Abreu anuncia su retirada progresiva de la danza para "cambiar la mirada"

El bailarín y coreógrafo tinerfeño Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza en 2014, ha anunciado este jueves que iniciará una retirada progresiva de la danza, entendida no como un abandono inmediato del baile, sino como un "cambio de mirada" para acercarse a otros formatos y a otras maneras de trabajar.

En una entrevista en Radio 5 recogida por EFE, Abreu ha reconocido que retirarse "rápido" es un poco difícil, por lo que ha abogado por una transformación progresiva en "la manera de contar y crear".

El bailarín estrenará su último trabajo, 'Capítulo', la próxima semana en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, y ha dicho que esta obra supone "un cierre para caminar hacia otro sitio", tanto en lo profesional como en lo personal.

"Igual es un cierre para caminar hacia otro sitio. Puede ser el capítulo final de muchas cosas que tienen que ver con la profesión y también con la edad y con el mundo, pero eso no significa que sea algo negativo. No es una retirada, pero sí es un cambio de mirada. Tomar otros riesgos, empezar a bailar de otra forma...", ha expresado.

Daniel Abreu en 'El hijo'. / marcosGpunto

Abreu ha señalado que el nivel de producción que ha llevado hasta ahora ha sido "muy continuo y exigente" y que por ahí "no quiere seguir".

"Para seguir creando y no seguir trabajando desde la misma movilidad o desde las mismas ideas, necesito parar y cambiar", ha resumido el bailarín, que ha apuntado que en 'Capítulo' se puede ver ese alto nivel de exigencia, que requiere de potencia física y "mucho del cuerpo".

En su opinión, seguir creando "pasa por no seguir haciendo lo mismo, por tomar otros riesgos".

Cambio de formato

En este sentido, ha afirmado que desde hace tiempo siente la inquietud de cambiar los formatos, asumir otros riesgos y buscar nuevas maneras de contar, y ha añadido que su lenguaje escénico está muy definido y que, para seguir creando sin repetirse, necesita ese cambio de mirada.

Respecto a 'Capítulo', el coreógrafo ha explicado que nace con la voluntad de transmitir paz y tranquilidad en un contexto social que ha definido como incierto, y que el título remite a la idea de que cada obra forma parte de un libro mayor.

Según ha señalado, el espectáculo no pretende narrar una historia cerrada, sino sugerir conceptos e imágenes que conecten con procesos de transformación personal y colectiva, apoyándose en un espacio escénico minimalista y en un lenguaje corporal muy físico.

Abreu ha destacado también la fuerte presencia del paisaje y del imaginario canario en su trabajo, una referencia constante que, según ha dicho, no puede separar de su proceso creativo.