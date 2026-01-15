Del altar al escaparate: la iglesia de San Juan de la Rambla se muda

Una mudanza muy peculiar: del altar al escaparate. Esto es lo que ocurre con la iglesia de San Juan Bautista en el municipio de San Juan de la Rambla, en el norte de Tenerife. Desde principios del pasado mes de diciembre, el párroco, Airan Expósito Hernández, da las misas en un antiguo local comercial de la Villa que acogía un bazar.

Mudanza obligatoria

La rehabilitación integral del templo obliga a la comunidad eclesiástica a trasladarse a escasos metros, donde una vecina del municipio, Noelia Luis Luis, tiene un amplio local vacío. El cura calcula que la reforma del templo, construido en el siglo XVI y considerado una joya patrimonial, se completará en "unos tres años. Mientras tanto, estaremos ubicados aquí", dice contento.

Preside el Cristo de los Dolores

Entrar al antiguo establecimiento reconvertido, recientemente reformado y con varias ventanas que hacían de escaparates, impresiona. El Cristo de los Dolores corona el frente principal, un altar improvisado desde el que se divisa todo el espacio lleno de sillas y algunos bancos de la iglesia. Con capacidad para 120 personas, cuenta que los feligreses se sorprendieron de su amplitud al entrar al local por primera vez. "No lo parecía cuando estaba el bazar en este local", asegura Expósito Hernández.

El futuro

Aun así, el cura piensa en el futuro: "De momento, cabemos bien, pero estamos pensando en un plan B para las comuniones, la Semana Santa o las fiestas patronales de San Juan". Tienen un calendario con el que trabajan para tener previstas las acciones necesarias para cada celebración.

Además de la talla del cristo crucificado, el local acoge una pequeña pila bautismal, un belén de considerables dimensiones y alguna pequeña imagen. Pero, ¿dónde está el resto del patrimonio escultural de la parroquia? "Los vecinos nos han prestado salones, sótanos, garajes y otros espacios y también el Ayuntamiento, así que está todo repartido", aclara y despeja la principal duda que se plantea el feligrés.

Catafalco

La parroquia de San Juan Bautista tiene piezas de gran valor entre las que el sacerdote destaca un catafalco, un armazón elevado y ricamente adornado que se instala en templos para honras fúnebres solemnes, "un elemento muy importante dentro del templo parroquial y que es único en Canarias".

El patrimonio arquitectónico del casco de San Juan de la Rambla es valioso y en él destaca la iglesia. Por eso, define la reforma del inmueble como "algo esperado. Después de 15 años, ya nos tocó en el orden de templos de la diócesis de Tenerife". Además, tiene experiencia en la rehabilitación de la parroquia en la que está ubicado: ya vivió el mismo proceso con la iglesia de Taganana, hace 13 años.

Capacidad de adaptación

La capacidad de adaptación de toda la comunidad de San Juan Bautista al nuevo espacio ha sido admirable. El cura diseñó y organizó, incluso, un circuito para el momento de acercarse al altar a comulgar. El salón tiene varios pilares y para evitar tropiezos y 'atascos' en la ruta hacia la comunión, antes de empezar siempre recuerda, por si hay algún novato o despistado, cuál es el recorrido a realizar para recibir la hostia. Esta es la única rutina de nueva creación, aunque se mantiene el horario de las misas.

Cesión vecinal

Noelia Luis Luis se enteró de que el párroco de su pueblo buscaba ubicación para realizar la eucaristía mientras duren los trabajos de rehabilitación de la iglesia a través de una amiga que imparte catequesis. "Habíamos reformado este local y lo teníamos vacío. Le pregunté a mi padre, que es realmente el propietario, si le parecía bien que se lo cediéramos y me dijo que sí", cuenta la vecina, quien confiesa que antes "aquí se vendían desde hilos a muebles". Luis y Expósito llegaron a un acuerdo "una semana después", recuerdan.

Una anécdota

Falta poco para las 17:00 horas y Airan Expósito Hernández tiene que marcharse para impartir catequesis y más tarde, a las 18:00 horas, celebrar misa en el salón de Noelia Luis Luis. Una mudanza siempre causa problemas, pero en este caso se queda en una anécdota con la ayuda y la fe de toda la comunidad eclesiástica de San Juan de la Rambla. Mientras tanto oirán misa donde antes acudían a comprar casi de todo.