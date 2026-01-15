La Aemet pronostica una jornada con ascensos de temperaturas máximas en las cumbres de Tenerife, pero no descarta heladas

La lluvia parece que no se quiere ir de Tenerife y este jueves, 15 de enero, seguirán las precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en la zona norte.

Así lo indica la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé, además, ligeros ascensos en las cumbres de la isla, aunque sin descartar las heladas débiles en esa misma zona.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 21 grados en la isla.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte, predominio de cielos nubosos, especialmente al nordeste donde hay baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional en medianías. En el resto de vertientes, intervalos nubosos. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros a moderados ascensos de las máximas en cumbres centrales donde no se descartan heladas débiles. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y cumbres. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 21

LA GOMERA

Cielos nubosos en el norte e intervalos nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en cumbres. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 21

LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, y de poco nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres. Viento del noreste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 20

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el norte, con apertura de claros por la tarde. Poco nuboso en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 15