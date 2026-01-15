La Aemet anuncia viento y lluvias para este viernes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 16 de enero, una jornada con predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros en horas centrales en el norte de Tenerife.

Por la tarde volverán los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, especialmente a últimas horas en medianías de la isla. En el resto de zonas se esperan intervalos nubosos con predominando los cielos nubosos al final del día, cuando no se descarta alguna lluvia ocasional en medianías. Poco nuboso o despejado en cumbres centrales durante la primera mitad del día.

Las temperaturas, por su parte, seguirán sin cambios o en ligero ascenso en medianías y litorales, mientras que las máximas tendrán un leve descenso en las cumbres, donde no se descarta que puedan producirse heladas débiles.

El viento soplará de flojo a moderado de componente norte, aunque se intensificará a últimas horas, cuando pueden registrarse rachas localmente muy fuertes en cumbres. Brisas en costa sur.

Previsión general

Teniendo en cuenta la previsión del tiempo para todo el archipiélago, se esperan intervalos nubosos y lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas montañosas durante la segunda mitad del día, siendo menos probables y ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura.

Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas.

El viento será moderado de componente norte, intensificándose a últimas horas, sin descartar rachas localmente muy fuertes en cumbres de Tenerife y Gran Canaria al final.