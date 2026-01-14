Los vecinos de Tabaiba afectados por la rotura de la red de saneamiento ya pueden usar sistemas de vertido conectados a ella
Se puede utilizar inodoros, duchas, bañeras, lavadoras..., pero sigue prohibido el baño en la costa
La rotura de la red de saneamiento en Tabaiba Baja a causa de un desprendimiento ha provocado que este miércoles quedara prohibido el baño en la costa; así como el tránsito peatonal entre Radazul y Tabaiba y el acceso a nado por la costa entre ambos núcleos, por razones de seguridad y salud pública.
Pero otras de las afecciones de la caída de una gran roca sobre la red fue que su ruptura dejó sin servicio a más de 1.000 personas que residen en las calles Dinamarca, Italia, Holanda, Portugal, Francia y Bélgica, según datos de Europa Press. Un problema que, a última hora de la tarde, ha quedado resuelto.
Así, el Ayuntamiento de El Rosario ha informado en sus redes sociales que "las personas afectadas por la rotura de un tramo de la red de saneamiento en Tabaiba Baja ya pueden volver a utilizar cualquier sistema de vertido a dicha red (inodoros, duchas, bañeras, lavadoras, etc.)".
Esta medida se ha podido tomar después de que los operarios municipales hayan ejecutado un by-pass provisional.
Durante toda la mañana, los operarios han desarrollado trabajos de retirada y aseguramiento del material rocoso desprendido, eliminando los riesgos inmediatos existentes en la zona afectada y permitiendo el acceso seguro para la evaluación técnica posterior.
Prohibiciones
Aunque los vecinos ya pueden utilizar normalmente cualquier tipo de sistema que se conecte a la red, el Ayuntamiento ha dejado claro que el resto de prohibiciones que se dictaron tras el desprendimiento continúan igual.
De esta manera, sigue prohibido el baño en toda la costa de Tabaiba, así como el acceso a la playa, el tránsito peatonal entre Radazul y Tabaiba y el acceso a nado por la costa entre ambos núcleos.
