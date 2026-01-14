Tenerife reserva cuatro millones de euros para los semáforos en la TF-5

Tenerife reserva cuatro millones de euros en el presupuesto de este año para instalar los denominados semáforos inteligentes en algunos accesos de la TF-5. La Dirección General de Tráfico (DGT) evaluó durante los primeros tres días de esta semanan la viabilidad del sistema con mediciones realizadas en las horas punta en dos tramos de la autopista del norte a la altura de La Laguna: el enlace de Guamasa y el entorno del Padre Anchieta. A la espera de ese preceptivo informe, el vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, manifestó ayer su esperanza de que este año comience la implantación del sistema, al menos parcialmente. Ruano valoró la instalación entre 1,8 y cuatro millones de euros.

Semáforos y grúas exprés

Estos semáforos y las grúas exprés –que también dependen del permiso de la DGT–son dos de las principales medidas diseñadas entre casi un centenar para hacer frente a los recurrentes atascos y colapsos de vehículos en esos puntos de la vía y en determinados momentos de la jornada. Entre Tacoronte y Santa Cruz, y viceversa, se contabiliza la circulación de más de 100.000 vehículos al día.

Regular las entradas

El sistema permitirá regular la entrada de vehículos a la autopista en función del estado del tráfico en tiempo real, priorizando una circulación más fluida durante las horas punta y en los puntos con mayor congestión. La iniciativa forma parte de un plan más amplio de mejora de la movilidad y podría ponerse en marcha inicialmente como proyecto piloto antes de decidir su aplicación definitiva en otros accesos.

Modelo tecnológico

El modelo está basado en la tecnología de Ramp Metering que permite regular de forma escalonada la entrada de vehículos a la autopista mediante semáforos inteligentes. De esta manera, «se logra espaciar las incorporaciones y evitar colapsos en los carriles principales. Dos son las razones que valoran en principio desde la DGT para dar el beneplácito a la instalación. Por un lado, el carácter innovador y, por otro, su potencial para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico en la Isla.

Objetivo

El objetivo de las pruebas desarrolladas estos tres días –acabaron ayer– es que este sistema se aplique con garantías y pueda ajustarse a la normativa de tráfico vigente. El Cabildo espera el permiso para instalarlo lo antes posible.

Problemas de movilidad

Ruano argumentó que «tenemos un grave problema de movilidad en Tenerife, con un plan insular en trámite, indicadores de congestión del tráfico listos y una proporción de número de vehículos por habitante (casi uno por cada uno) muy superior a la media española». De ahí que, subrayó, «todo lo que podamos hacer para aliviar será siempre bienvenido». Insistió en que «no son la solución final del problema de movilidad, pero sí pueden aliviarlo».

Acuerdo

«Esperamos adoptar un acuerdo tras el encuentro previsto en unos días entre técnicos de Carreteras y de la DGT» para valorar los resultados obtenidos en las pruebas y determinar aquellos puntos en donde podrían implementarse los semáforos, al menos en parte, este mismo año», subrayó.

Viajes a Madrid

Tanto la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila –ausente este miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo por una afonía– como el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, han viajado a Madrid para concretar los detalles con la Dirección General de Tráfico, incluso se creó una Comisión Técnica al efecto. De hecho, la medida se anunció en varias ocasiones el año pasado, por ejemplo en el debate sobre el estado de la Isla en mayo.