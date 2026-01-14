Tenerife impulsa un año récord en los aeropuertos canarios, que superan los 54,7 millones de pasajeros en 2025

Los aeropuertos de Canarias cerraron 2025 con un nuevo récord de tráfico aéreo al registrar un total de 54.753.915 pasajeros, lo que supone un incremento del 3,6% respecto a 2024, según los datos difundidos por Aena. El crecimiento estuvo liderado, en buena medida, por los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte, que consolidan a la isla como uno de los principales motores del sistema aeroportuario del archipiélago.

Del total de viajeros contabilizados en Canarias, 22.309.329 correspondieron a vuelos nacionales, un 3,7% más que el año anterior, mientras que 32.144.877 pasajeros viajaron en conexiones internacionales, con un aumento del 3,8%.

Por aeropuertos, Gran Canaria volvió a situarse como el de mayor tráfico, con 15.826.553 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 4%. No obstante, Tenerife Sur se mantuvo como el segundo aeropuerto con más viajeros del archipiélago, alcanzando los 13.969.678 pasajeros, un 1,7% más que en 2024.

Aeropuerto de Tenerife Norte. / Aemet Canarias

Tenerife Norte, el aeropuerto que más crece

A este dato se suma el fuerte avance de Tenerife Norte–Ciudad de La Laguna, que cerró el año con 7.174.977 pasajeros, registrando un destacado incremento del 6,1%.

El resto de aeropuertos canarios también experimentaron una evolución positiva. César Manrique-Lanzarote alcanzó los 8.920.901 pasajeros (+2,4%), Fuerteventura contabilizó 6.886.935 viajeros, siendo el aeropuerto con mayor crecimiento porcentual del archipiélago (+6,8%), y La Palma cerró con 1.533.355 pasajeros (+2,5%). Por su parte, El Hierro registró 313.175 viajeros, con un descenso del 2,8%, mientras que La Gomera sumó 128.341 pasajeros, lo que supone un aumento del 6,3%.

En conjunto, durante 2025 los aeropuertos canarios gestionaron 486.766 movimientos de aeronaves, un 3,3% más que el año anterior, y movieron 33.055 toneladas de mercancías, con un ligero descenso del 0,7%.

A nivel global, los aeropuertos del Grupo Aena —que incluye 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil— cerraron 2025 con un récord histórico de 384.837.183 pasajeros, un 4,2% más que en 2024. Además, se contabilizaron 3.279.864 movimientos de aeronaves (+2,4%) y se transportaron 1.533.901 toneladas de mercancía, un 7,9% más.

Solo en el mes de diciembre, los aeropuertos del grupo atendieron a 27.929.791 pasajeros, lo que supone un aumento del 3,7% interanual, con 240.756 movimientos de aeronaves (+0,6%) y 137.236 toneladas de mercancías, un 10,1% más que en el mismo mes del año anterior.

Ante este escenario de crecimiento sostenido, Aena ya trabaja en el diseño de los planes de inversión para los próximos años, con el objetivo de garantizar la capacidad operativa de las infraestructuras aeroportuarias. Los récords de tráfico registrados en los últimos ejercicios evidencian la necesidad de ampliaciones y remodelaciones que permitan adaptarse a la creciente demanda, especialmente en aeropuertos estratégicos como los de Tenerife, clave en la conectividad aérea de Canarias.