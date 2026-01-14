Rels B irrumpe en el cartel del Tenerife Music Festival 2026 y liderará una edición de alto voltaje en Santa Cruz

El Tenerife Music Festival continúa desvelando sorpresas para su tercera edición, que tendrá lugar los días 12 y 13 de junio de 2026 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y lo hace con una incorporación de alto impacto: Rels B se suma al cartel como cabeza de cartel del viernes, consolidando al evento como una de las grandes citas musicales del verano en Canarias.

La organización del festival ha confirmado además la participación de Nathy Peluso e Iván Ferreiro, completando así el bloque central de una programación que ya contaba con nombres de primer nivel como Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena y El Arrebato. Con estas nuevas confirmaciones, el Tenerife Music Festival refuerza su apuesta por una propuesta artística diversa, actual y con proyección internacional.

Rels B, gran novedad del cartel

La llegada de Rels B supone uno de los anuncios más esperados por el público. El artista mallorquín, uno de los referentes de la música urbana en español, atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, con millones de oyentes en plataformas digitales y una conexión directa con varias generaciones de seguidores. Su actuación en Tenerife promete ser uno de los platos fuertes del festival y uno de los conciertos más multitudinarios del fin de semana.

Nathy Peluso e Iván Ferreiro completan el nuevo bloque

Por su parte, Nathy Peluso aportará al festival su inconfundible energía y su espectáculo “Club Grasa”, un show potente y teatral con el que ha recorrido escenarios internacionales y que se perfila como uno de los momentos más intensos de la edición 2026.

El cartel se completa en este nuevo anuncio con Iván Ferreiro, figura clave de la música española y habitual en los grandes festivales, cuya presencia añade profundidad y emoción a una programación pensada para públicos diversos.

Nathy Peluso, en Tenerife / E. D.

Cartel por días

Hasta el momento, el Tenerife Music Festival 2026 queda configurado de la siguiente manera:

Viernes 12 de junio de 2026

Rels B

Nathy Peluso

El Arrebato

Sábado 13 de junio de 2026

Camilo

Pablo Alborán

Ana Mena

Iván Ferreiro

La organización ha adelantado que aún quedan más artistas por confirmar en las próximas semanas.

Un festival en crecimiento

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, el Tenerife Music Festival se afianza como una de las grandes propuestas musicales del Archipiélago. Su enclave, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, combina música en directo, entorno urbano y vistas al océano, ofreciendo una experiencia única tanto para residentes como para visitantes.

Entradas ya a la venta

Las entradas y abonos para el Tenerife Music Festival 2026 ya están disponibles a través de los canales oficiales: tenerifemusicfestival.es, entradas.com y farra.world.