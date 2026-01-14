Prohíben el baño en la costa de Tabaiba y cierran una playa por una rotura en la red de saneamiento
El desprendimiento de una gran roca ha provocado daños en la red de saneamiento y obliga a restringir el baño, el tránsito peatonal y el uso de aguas residuales en varias calles del núcleo costero
El Ayuntamiento de El Rosario ha decretado la prohibición del baño en toda la costa de Tabaiba y el cierre de la playa del Moro, en Tenerife, como consecuencia de una rotura en la red de saneamiento provocada por un desprendimiento y la caída de una roca de grandes dimensiones durante la madrugada de este miércoles.
La incidencia ha obligado también a prohibir el tránsito peatonal entre Radazul y Tabaiba, así como el acceso a nado por la costa entre ambos núcleos, por razones de seguridad y salud pública, según ha informado el consistorio.
En un bando municipal, el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, ha señalado que, con carácter temporal, se desaconseja el uso de la red de saneamiento en la ladera este de Tabaiba, afectando a las calles Dinamarca, Italia, Holanda, Portugal, Francia y Bélgica.
De manera concreta, el Ayuntamiento recomienda evitar hasta nuevo aviso la descarga de inodoros, el uso de duchas, bañeras y lavadoras, así como el vertido de aguas residuales domésticas o industriales a la red y cualquier otro uso que suponga un aporte significativo de aguas al sistema de saneamiento.
Desde el consistorio se solicita la máxima colaboración de la ciudadanía y se agradece la comprensión ante las molestias que esta situación excepcional pueda ocasionar, mientras se trabaja en la reparación de la avería y en el restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.
