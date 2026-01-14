¿Cuándo es el próximo puente en Tenerife?

Prácticamente acabamos de salir de las fiestas navideñas, donde los estudiantes han podido disfrutar de unas dos semanas de vacaciones y los trabajadores seguramente han tenido alguna libranza extra gracias a los festivos o días libres no gastados del año pasado y, sin embargo, somos muchos los que estamos deseando que llegue el próximo puente.

Si vives y trabajas en Tenerife, estás de suerte, ya que apenas tendrás que esperar unas pocas semanas para poder dejar de lado el trabajo por unos días, gracias al próximo puente.

Calendario de 2026 / E. D.

Y, por si lo estabas pensando, no corresponde con Carnavales, sino que llegará antes de las fiestas carnestolendas.

Festivos comunes del archipiélago

Hay que tener en cuanta que, cada año, los canarios contamos con 14 días festivos, que corresponden a fiestas nacionales, regionales o locales. De ellas, para este 2026, estas 10 son comunes a todo el archipiélago.

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Epifanía del Señor)

2 de abril (Jueves Santo)

3 de abril (Viernes Santo)

1 de mayo (Día del Trabajo)

30 de mayo (Día de Canarias)

15 de agosto (Asunción de la Virgen)

12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

2 de noviembre (lunes siguiente al día de Todos Los Santos)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)

A estos, hay que sumar otros tres días, que corresponden a dos festivos locales y uno insular.

Próximo puente

Precisamente, el próximo puente en Tenerife corresponde a una festividad insular y será el próximo 2 de febrero, Día de Nuestra Señora de la Candelaria.

Virgen de la Candelaria / ED

Este día caerá en lunes, por lo que, en muchos trabajos se podrán coger tres días libres, en el que será el primer puente del año en Tenerife.

Aunque, como siempre, esta alegría no será para todos, ya que existen profesiones en las que se trabajan los fines de semana y festivo, así que dependerá de cada empresa.