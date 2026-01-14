Parece Hawai o Los Ángeles, pero está en Tenerife: así es la autovía llena de palmeras que muchos consideran la más bonita del mundo

Seguro que has recorrido esta carretera en innumerables ocasiones, pero quizá nunca te habías detenido a observar la maravilla que se esconde tras ella. La autovía del Norte de Tenerife (TF-5) es una de las vías más transitadas a diario por los tinerfeños, y entre las prisas y rutinas esconde una estampa única que pasa desapercibida para muchos conductores. Un paisaje tan singular que ha llevado a que este tramo sea considerado por muchos como la autovía más bonita del mundo.

Desde Santa Cruz de Tenerife hasta El Tanque se extiende una de las carreteras más singulares de la Isla. La autovía TF-5 recorre todo el norte de Tenerife y ofrece, a lo largo de sus 62 kilómetros, paisajes únicos que parecen sacados de una película de vacaciones, con vistas al mar, al verde del valle y al imponente Teide.

Pese a esta belleza, muchos conductores apenas reparan en contemplar el entorno, absorbidos por el tráfico y la rutina diaria. Según algunas estimaciones, más de 110.000 vehículos circulan cada día por sus carriles, una cifra que convierte a la TF-5 en una de las vías de comunicación más importantes y transitadas de Tenerife.

La parte más bonita está entre La Victoria de Acentejo y el Valle de La Orotava

La estampa más espectacular se encuentra en el tramo de la TF-5 que desciende hacia el Valle de La Orotava, a su paso por los municipios de La Victoria de Acentejo y Santa Úrsula. A medida que los vehículos avanzan cuesta abajo, un imponente pasillo de palmeras acompaña el recorrido, sirviendo de antesala perfecta para que, al fondo, el Teide aparezca grandioso. Una imagen tan cuidada y natural que bien podría formar parte de cualquier postal turística de Tenerife que se vende en las tiendas de souvenirs de la isla.

Esta escena ha vuelto a hacerse viral gracias a un vídeo compartido por Guaripeta Camper, en el que se aprecia cómo las palmeras se abren como un telón a la derecha de la calzada, dejando paso a un Teide majestuoso que domina el paisaje.

Este descenso es tan impactante que, tanto vecinos que lo recorren a diario como turistas que lo descubren por casualidad, coinciden en señalar este tramo de la TF-5 como la autovía más bonita del mundo.