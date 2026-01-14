El meteorólogo Rubén Vázquez da buenas noticias a los tinerfeños aunque avisa de que el mal tiempo "no se irá todavía": "Jueves y viernes bien, pero el fin de semana vuelven los acumulados destacables a Canarias"

Tras la desactivación de la prealerta por lluvias por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en varios puntos de Canarias, llegan buenas noticias para Tenerife. El meteorólogo Rubén Vázquez, del canal Meteovigo, asegura que desde este miércoles y hasta el viernes las lluvias desaparecerán "casi por completo" en la isla.

Pese a estas buenas noticias, la tregua será breve. De cara al fin de semana, el panorama volverá a cambiar, con la llegada de nuevas precipitaciones y un descenso notable de las temperaturas, que devolverán el ambiente invernal al Archipiélago. El experto vuelve a reafirmarse en que la atmósfera está muy agitada sobre Canarias en este inicio de año 2026.

Ahora, el meteorólogo avisa de un nuevo episodio de inestabilidad que afectará al archipiélago en los próximos días, con precipitaciones recurrentes, bajada de temperaturas y un patrón que podría prolongarse durante buena parte de la próxima semana. Todo ello, dentro de una configuración atmosférica marcada por pulsaciones de aire frío y bloqueos en latitudes árticas.

Seguimos con un patrón de largo recorrido que los modelos van confirmando una situación que no solo afecta a la Península, sino que alcanza de lleno a Canarias, especialmente a partir del fin de semana, dice Rubén Vázquez en su último pronóstico.

Lluvias de nuevo en Tenerife y la provincia, con más incidencia en el norte

Según los mapas analizados por Vázquez, las precipitaciones volverán a ganar protagonismo en el archipiélago durante el fin de semana, sobre todo en las caras norte de las islas. "Canarias volverá a ver precipitaciones bastante destacables, afirma el experto.

Los acumulados más importantes se concentrarían en Gran Canaria y Tenerife, aunque también se esperan lluvias relevantes en La Palma, La Gomera y El Hierro, así como episodios puntuales en las islas orientales.

Modelo europeo ECMWF 072 ESCN SFC para el sábado 17 de enero de 2026 / Meteored

"El modelo europeo muestra acumulados muy abundantes, principalmente en Tenerife, donde se esperan 130 litros/m2", señala el meteorólogo, mientras muestra un mapa donde se observa el agua que caerá sobre la isla en una semana. En todos los mapas se ve la persistencia de la lluvia en las vertientes más expuestas al alisio.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los escenarios meteorológicos apuntan a precipitaciones más generosas, sobre todo en Tenerife norte, La Palma y La Gomera, donde los modelos dibujan acumulados persistentes a lo largo de varios días. Vázquez insiste en que "las masas de aire frío se están comportando como un imán sobre nuestra vertical", lo que explica que las lluvias no se limiten a un único frente, sino que lleguen en pulsaciones sucesivas.

Modelo europeo ECMWF 108 ESCN SFC para el domingo 18 de enero de 2026 / Meteored

Hasta la el viernes, la AEMET no ha activado avisos por fenómenos meteorológicos, pero Rubén Vázquez recomienda seguir con atención la evolución de los modelos, ya que el patrón atmosférico favorece nuevos episodios de lluvia en los próximos días, especialmente de cara al domingo y al inicio de la próxima semana, que podría llevar a las autoridades a mantener avisa a la población de la provincia.

Descenso térmico y anomalías negativas en Tenerife y la provincia

Además de las lluvias, Canarias notará un descenso de las temperaturas, dentro de un episodio más amplio de anomalías frías. "Estamos viendo temperaturas por debajo de la media durante periodos bastante prolongados", explica Rubén Vázquez, que recalca que no se trata de un enfriamiento puntual, sino de una tendencia sostenida.

Temperatura en Canarias

Las anomalías negativas alcanzarán también al archipiélago, con valores más bajos de lo habitual, especialmente en medianías y zonas altas, coincidiendo con la llegada de masas de aire marítimo-polar.

Este invierno no da tregua en Tenerife

El meteorólogo resume la situación con un mensaje claro: "Las anomalías muestran un largo recorrido, no como suele ocurrir en invierno, cuando el descenso térmico dura uno o dos días y después regresan temperaturas más altas de lo habitual". Un escenario que confirma que el invierno sigue mostrando su cara más activa, también en Tenerife y la provincia santacrucera, con episodios de frío más persistentes de lo normal.