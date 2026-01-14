La inversión en vivienda pública sube a 50 millones

A más de 50,2 millones de euros asciende la inversión para construir viviendas protegidas de promoción pública en la Isla con la ampliación de la financiación del convenio entre el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y el Cabildo. Esta cifra es fruto de la incorporación de más de 5,2 millones al presupuesto inicial. Esta cuantía se deriva de la actualización de los costes previstos en el presupuesto de ejecución de dos promociones que están por ejecutar. De esa cifra, el organismo del Ejecutivo regional aportará caso tres millones y el resto (más de 2,2 millones), la Corporación insular.

Este convenio permite la realización de siete promociones de viviendas protegidas de promoción pública en siete términos municipales de Tenerife: Güímar, Los Realejos, San Miguel, El Rosario, Santiago del Teide, El Sauzal y Granadilla de Abona. De ellas, cinco ya están adjudicadas con una inversión global estimada de 45 millones de euros.

Publicación en el Boletín Oficial de Canarias

Así consta en la edición de ayer del Boletín Oficial de Canarias (BOC), que publicó la adenda correspondiente aprobada por el Instituto Canario de la Vivienda el pasado 29 de diciembre.

El mismo BOC incluyó la construcción de 21 inmuebles protegidos de promoción pública en La Victoria de Acentejo, que se articula a través del Icavi con un presupuesto que asciende a más de 4,4 millones de euros, financiados en un 60% por el Gobierno de Canarias (casi 2,7 millones) y en un 40% por el Cabildo de Tenerife (casi 1,8 millones). La institución insular será la encargada de la licitación, contratación y ejecución de las obras y el ayuntamiento cederá el terreno para ello.

El proyecto se desarrollará en la carretera general TF-217, números 133 y 135, sobre una parcela de 2.256 metros cuadrados, con un plazo estimado de ejecución de 20 meses. Además de las viviendas, la actuación incluye la urbanización del terreno para dotarlo de servicios básicos esenciales, garantizando un entorno funcional y adecuado para los nuevos vecinos.

No es la única promoción que recoge el BOC ayer. También refleja la construcción de una promoción de 24 viviendas protegidas de promoción pública en Arafo con un presupuesto de 4,8 millones de euros. El Icavi financia casi 2,9 millones y el Cabildo tinerfeño más de 1,9 millones de euros. Por su parte, el Ayuntamiento arafero contribuye mediante la aportación del suelo y el proyecto de urbanización de la calle donde se ubica la promoción.

La actuación contempla la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución de las 24 viviendas protegidas, así como las obras de urbanización necesarias para dotar a la parcela de los servicios básicos esenciales. Las casas se ubicarán en la calle Antonio Hernández Rodríguez, esquina con la calle Nivaria, en suelo urbano consolidado de titularidad municipal, que será cedido gratuitamente al Icavi.

Gestion del Cabildo

Las obras, cuya gestión corresponde al Cabildo, cuentan con un plazo estimado de ejecución de 20 meses. Una vez finalizadas, las viviendas serán entregadas al Icavi, que asumirá su inscripción registral, su calificación como inmuebles protegidos de promoción pública en régimen de arrendamiento y su incorporación al parque público. n

La zona de Marazul (Arona) contará con 59 viviendas protegidas de promoción pública y 59 plazas de garaje a construir con un presupuesto base de licitación de 11,4 millones de euros, con un plazo de ejecución 20 meses. Esta actuación forma parte de un proyecto impulsado por el Instituto Canario de la Vivienda y financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, que prevé la construcción de un total de 134 viviendas protegidas de promoción pública en la isla de Tenerife, mediante un procedimiento tramitado por la vía de urgencia y una inversión global próxima a 24 millones, señala el gobierno aronero. La alcaldesa, Fátima Lemes, destacó que la estrategia municipal es «dar respuesta a una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos y vecinas». En este sentido, señaló que la actuación en Marazul «es una muy buena noticia para el municipio y un ejemplo de cómo la planificación y la colaboración entre administraciones permiten avanzar en soluciones reales para la ciudadanía».

