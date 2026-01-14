Hallan sin vida a un hombre en un barranco de Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de unos 44 años ha sido hallado fallecido en el fondo de un barranco en la carretera de Almáciga, a la altura de Benijo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la mañana de este miércoles 14 de enero de 2026. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió a las 10:27 horas, cuando un familiar localizó al hombre en el barranco y dio aviso a los servicios de emergencia.

El 112 activó de inmediato los recursos necesarios, desplazándose hasta el lugar una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, así como agentes de la Policía Nacional y la Policía Local. El personal sanitario del SUC accedió hasta el afectado y solo pudo confirmar su fallecimiento. Posteriormente, Bomberos de Tenerife procedieron a la recuperación del cuerpo desde el fondo del barranco.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso, mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo de seguridad desplegado en la zona.