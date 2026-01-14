La Fiscalía pide siete años y medio de cárcel por quemar contenedores de basura en Santa Cruz de Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido una pena de siete años y medio de prisión al acusado de quemar varios contenedores de basura en la capital tinerfeña en octubre de 2024, así como el pago de 35.500 euros al ayuntamiento y 22.000 euros a varias aseguradoras.

El acusado ya había sido condenado por un delito de daños a dos años y quince meses de prisión y se le impuso una multa que quedó prescrita, por lo que se pide la aplicación de la agravante de reincidencia.

La Fiscalía le atribuye haber prendido fuego a treinta contenedores de basura propiedad municipal destinados al servicio de limpieza, valorados en entre 3.000 y 254 euros, y varios vehículos que estaban aparcados en la calle en las cercanías.

Quema cerca de un centro hospitalario

Especialmente grave se considera su actuación en los alrededores del Hospital Parque en el centro de la ciudad, lo que implicó un grave riesgo para los pacientes, personal sanitario y transeúntes.

El incendio tuvo lugar a cinco metros del almacenamiento de gases tales como oxígeno y nitrógeno y del área de resonancias magnéticas, donde hay helio, con la consiguiente toxicidad derivada de un posible escape, indica la acusación pública.

El encausado observó cómo ardían los recipientes y era sofocado el fuego para, a continuación, cambiarse de ropa en unos baños públicos y de camino seguir manipulando más contenedores, pero sin conseguir que ardieran, hasta que fue detenido por la Policía Local, según la Fiscalía.

Según informe de los bomberos, fueron necesarios seis minutos con la extensión de dos tramos de manguera y 500 litros de agua para la extinción total, en una intervención rápida y sin incidentes.