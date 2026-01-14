CC critica el daño a un yacimiento por la obra de una línea de alta tensión en Arico

Coalición Canaria alerta de «los graves efectos que la implantación masiva de instalaciones eólicas y fotovoltaicas» tiene en el municipio, «con daños irreparables sobre el patrimonio arqueológico guanche, el paisaje y el entorno natural sin que el gobierno local tome medidas». El último caso es «la destrucción de un entorno de gran valor» del que afirma que «fue destrozado por las obras de ampliación de una línea de alta tensión sin que el gobierno local, con pleno conocimiento de los hechos, tomara medidas al respecto».

El portavoz nacionalista, Víctor García, denuncia que «Arico ha sufrido en los últimos años una auténtica invasión de instalaciones de energía renovable mal planificadas y que afectan directamente a nuestro patrimonio histórico y natural, incluso en entornos próximos a monumentos naturales protegidos».

García expresa preocupación por «las consecuencias irreparables» de los daños causados. Al respecto, cita que «en este caso ha sido afectado un yacimiento arqueológico de canales y cazoletas guanches que estaba catalogado». Afirma el concejal que el gobierno «tiene conocimiento, pero no nos consta que haya tomado medidas ni que haya hecho ninguna acción para proteger el patrimonio municipal». Le reprocha que «siga sin elaborar la carta arqueológica municipal y sin escuchar a los colectivos que demandan más protección y acciones concretas».

La situación de Arico respecto a la implantación y desarrollo de centro de producción de energía renovable no mejora respecto a mandatos anteriores. Víctor García informa que el Ayuntamiento «se está viendo obligado a devolver millones de euros como consecuencia de distintas sentencias derivadas de los recursos presentados por grandes empresas del sector energético». Ello se produce «sin facilitar información a la ciudadanía acerca de cuánto dinero está costando realmente esta situación», subraya.

El portavoz nacionalista ariquero incide en criticar la falta total de actuación del grupo de gobierno municipal, integrado por PSOE y PP, tanto en materia urbanística como en la protección del patrimonio y la gestión económica. «No se ha tomado absolutamente ninguna medida ni desde Urbanismo ni desde Patrimonio, y la gestión económica sigue siendo completamente opaca», afirma.

Víctor García reclama «medidas concretas, planificación y transparencia para que la transición energética no se haga a costa de destruir nuestro patrimonio y nuestro paisaje». CC ha trasladado esta preocupación en reiteradas ocasiones al pleno municipal, foro en el que ha planteado preguntas, ruegos y propuestas «sin obtener respuesta alguna». Por ello, exige al gobierno local «que asuma su responsabilidad y actúe con urgencia para proteger el patrimonio del municipio».