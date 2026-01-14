El Cabildo de Tenerife destina más de 718.000 euros a la mejora de senderos y la conservación del Parque Rural de Teno

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado el encargo a la empresa pública Gesplan del servicio de mejora de senderos, infraestructuras de uso público y producción de frutales de variedades tradicionales en el Parque Rural de Teno, uno de los espacios naturales más singulares y frágiles de la Isla.

La encomienda, que se desarrollará durante el periodo 2026-2028, cuenta con un presupuesto de 718.291,70 euros y tiene como objetivo reforzar la conservación del espacio protegido, mejorar la seguridad y calidad del uso público, recuperar la biodiversidad agrícola tradicional y apoyar el desarrollo socioeconómico de la comarca de Teno.

El vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, señaló que el Parque Rural de Teno soporta “una enorme presión por parte del uso público”, lo que hace necesaria “una intervención continua y especializada para mantener en buen estado su red de senderos, infraestructuras y valores naturales”.

Los trabajos previstos incluyen la mejora de la red oficial de senderos, la adecuación de vías forestales y cortafuegos, el control y erradicación de especies exóticas invasoras y la producción de frutales de variedades locales tradicionales, contribuyendo así a la conservación del paisaje y del patrimonio agrícola del parque.

Para la ejecución del encargo se contará con una cuadrilla a tiempo completo, formada por un capataz, dos operarios especializados en el uso de motosierra y motodesbrozadora y dos operarios medioambientales, además de vehículo todoterreno y equipos de protección individual.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, subrayó que se trata de una actuación “imprescindible para garantizar la conservación del Parque Rural de Teno y compatibilizarla con un uso público seguro, ordenado y de calidad”.

El plazo de ejecución será de 36 meses, desde el 12 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028, con posibilidad de prórroga si las condiciones naturales o meteorológicas lo aconsejan.

Reversión de la planta de envases del Complejo Ambiental de Tenerife

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno aprobó la reversión de los bienes e instalaciones de la Planta de Selección y Clasificación de Envases (PSCE), ubicada en el Complejo Ambiental de Tenerife, tras la finalización del encargo de gestión a la empresa pública SINPROMI S.L.

Las instalaciones han sido entregadas de forma inmediata a la UTE NIVARIA, concesionaria del servicio de gestión de residuos de la Isla, lo que permitirá integrar la gestión de los envases ligeros dentro del contrato de concesión vigente.

Esta decisión garantiza la continuidad del servicio, refuerza la trazabilidad de los residuos y adapta el sistema insular a los nuevos requerimientos técnicos derivados del Convenio Marco con ECOEMBES. La nueva gestión incluye tanto la operación del proceso industrial de selección y clasificación como el mantenimiento integral de las instalaciones.