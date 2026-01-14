La Aemet prevé lluvia débil y ocasional en las medianías de Tenerife este jueves

La jornada meteorológica de este jueves, 15 de enero, parece que será bastante similar a la de este miércoles. Así, según la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera un predominio de cielos nubosos, especialmente al nordeste de la isla, donde hay baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional en medianías.

En el resto de vertientes, se prevé que haya intervalos nubosos, mientras que en las cumbres centrales estará despejado.

Las temperaturas, por su parte, seguirán sin cambios, salvo ligeros a moderados ascensos de las máximas en cumbres centrales, donde no se descartan heladas débiles.

Viento extremo

En cuanto al viento, este soplará del noreste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y cumbres. Brisas en el oeste.

Previsión general

Atendiendo a la previsión del tiempo para el conjunto de todo el archipiélago, encontramos una situación similar a la isla tinerfeña. Así, la Aemet prevé intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte de las islas centrales.

Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en cumbres.

Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.