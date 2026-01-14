La Aemet prevé lluvia débil y ocasional en las medianías de Tenerife este jueves
Podría haber heladas débiles en las cumbres centrales
La jornada meteorológica de este jueves, 15 de enero, parece que será bastante similar a la de este miércoles. Así, según la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera un predominio de cielos nubosos, especialmente al nordeste de la isla, donde hay baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional en medianías.
En el resto de vertientes, se prevé que haya intervalos nubosos, mientras que en las cumbres centrales estará despejado.
Las temperaturas, por su parte, seguirán sin cambios, salvo ligeros a moderados ascensos de las máximas en cumbres centrales, donde no se descartan heladas débiles.
Viento extremo
En cuanto al viento, este soplará del noreste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y cumbres. Brisas en el oeste.
Previsión general
Atendiendo a la previsión del tiempo para el conjunto de todo el archipiélago, encontramos una situación similar a la isla tinerfeña. Así, la Aemet prevé intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte de las islas centrales.
Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en cumbres.
Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.
- La Aemet alerta de lluvias y rachas muy fuertes este miércoles en Tenerife
- Jorge Rey anuncia la vuelta de las lluvias a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para hoy y mañana en estas islas, pero avisa de un cambio importante del tiempo para la próxima semana
- Un accidente colapsa el norte de Tenerife: colas en la TF-5, la TF-21 y la TF-217
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Un repostero alemán y una guerra mundial dieron origen a la pastelería más antigua de Canarias
- La Chasnera se estrena con el primero de El Niño: “Era el único premio que nos faltaba por dar”
- Dos meses abierto, una corazonada y el primer premio de El Niño en Santa Cruz: “Teníamos un presentimiento”
- La Guardia Civil aumenta la vigilancia de los vehículos tinerfeños con la llegada del frente frío: multas de hasta 200 euros