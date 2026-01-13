Valorar la discapacidad, más cerca de 2.700 personas en Santa Úrsula

La evaluación de la discapacidad estará más cerca para 2.700 personas de cuatro municipios del norte de Tenerife a partir de este martes 13 de enero gracias al nuevo equipo itinerante de valoración ubicado en los locales sociales de la calle La Vera, en Santa Úrsula. Aquí también se atenderá a los vecinos afectados de La Matanza, La Orotava y Puerto de la Cruz. La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Discapacidad, pretende agilizar y descentralizar la realización de los trámites necesarios en el entorno de los potenciales beneficiarios y evitar que tengan que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife.

Nuevo equipo

Este nuevo equipo itinerante se une al emplazado en Garachico, que atiende a la ciudadanía de la Isla Baja e Icod de los Vinos y que ya contaba con 1.200 solicitudes antes de comenzar a prestar servicio. Fue el primero de los centros puesto en marcha por el Gobierno de Canarias, el pasado mes de diciembre.

Mismos profesionales

Como todos los grupos de profesionales de estos centros, el equipo de Santa Úrsula cuenta con dos trabajadores sociales, una psicóloga, un fisioterapeuta y un administrativo, formados específicamente para la labor que desempeñan en este tipo de instalación.

Un millón

La descentralización de los centros de valoración de discapacidad se enmarca en el proyecto Itinera y está financiado a través del Fondo Social Europeo, con una inversión anual de un millón de euros. Gracias a esta iniciativa, la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas) -órgano dependiente de la Consejería de Bienestar Social- realiza las entrevistas a las personas atendidas proporcionando información, asesoramiento y asistencia, con el fin de valorar el grado de discapacidad y emitir los dictámenes correspondientes.

Ir más allá

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señaló durante la puesta en marcha del centro de Santa Úrsula que "con estos recursos no solo se realizará la valoración del grado de discapacidad y se facilitará la obtención del certificado de discapacidad, sino que vamos a ir más allá ofreciendo líneas de apoyo y ayuda para la búsqueda de empleo para las personas de este colectivo". Destacó la predisposición de las corporaciones locales a la cesión de los espacios para ubicar a los equipos técnicos profesionales de este servicio.

Delgado presumió de que "con el nuevo centro atenderemos a la comarca norte y completaremos el que está abierto en Garachico -para atender a la Isla Baja- y al que abriremos en breve en San Miguel de Abona, para la zona sur" de la Isla.

Un privilegio

El alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, definió como "un auténtico privilegio" contar con un recurso de este tipo porque "redundará positivamente en la atención de la ciudadanía y en el bienestar social del municipio", añadió.

IA: un hito nacional

Por su parte, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, destacó la incorporación de procesos de innovación tecnológica, como "la implantación de la inteligencia artificial en el proceso de valoración. Esto supondrá un hito a nivel estatal", comentó. Además, anunció la inversión de 2,8 millones de euros con fondos europeos para "crear más equipos itinerantes de valoración de la discapacidad".