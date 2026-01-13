¿Nevará en Tenerife con el nuevo temporal?

Las lluvias durante este invierno en Canarias están siendo más que habituales. En los últimos meses, las precipitaciones han tomado el archipiélago, dejando, por ejemplo, el diciembre más lluvioso de los últimos 12 años. Y parece que la situación no va a cambiar en los próximos días.

De hecho, según el meteorólogo Rubén Vázquez, un nuevo temporal afectará estos días a la mitad occidental peninsular, llegando también a Canarias.

Así, desde este martes, las lluvias han vuelto a tocar el archipiélago, sobre todo a las islas orientales, lo que ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activase los avisos amarillos por este fenómeno en Lanzarote y Fuerteventura. Además, se espera una situación similar para la jornada del miércoles, aunque ya sin avisos.

Fuerte oleaje en la costa de La Laguna en una imagen de archivo. / Arturo Jiménez

Aunque en menor medida, las precipitaciones también siguen afectando a Tenerife. Este miércoles, por ejemplo, la Aemet prevé lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías del norte y del oeste de la isla.

Temporal marítimo

Este temporal también afecta a la situación marítima. Así, se espera que se produzcan olas de hasta cuatro metros, por lo que el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta desde las 18:00 horas de este martes.

El tiempo empeora el fin de semana

Si nos guiamos por los mapas meteorológicos de eltiempo.es, la situación parece que empeora en Tenerife durante el fin de semana, cuando se esperan lluvias más abundantes y generalizadas.

¿Nieve en Tenerife?

Por otra parte, aunque aún no aparece en la predicción de la Aemet, atendiendo a los mapas de Meteored, parece que la nieve volverá a hacer acto de presencia en la isla a partir del domingo.

Mapa del tiempo con indicación de la zona donde se prevé que nieve. / Meteored

Como es habitual, está previsto que caiga en la cumbre, concretamente en el pico Teide. Precisamente, cabe recordar que el Parque Nacional ha vivido unas blancas Navidades, gracias a la nieve caída con las últimas borrascas, una imagen que ha provocado que cientos de turistas y residentes no perdieran la oportunidad para disfrutar de una jornada diferente en la isla, que se reduce, prácticamente, a la época invernal, compitiendo de lleno con el sol de la costa.

Amenaza de nuevas borrascas

Rubén Vázquez explica en uno de sus vídeos que "en el Atlántico Norte se ven extensas borrascas y una circulación del frente polar que a medio plazo va a apuntar a nuestro país de forma recurrente".

De hecho, un frente polar ya está entrando en la Península y afectando a las islas. "La inestabilidad se quedará encajonada a final de semana" sobre la Península y afectará con precipitaciones importantes también al Mediterráneo, añade.