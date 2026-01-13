La presión vecinal frena la construcción de la desaladora de Mesa del Mar

El Ayuntamiento de Tacoronte ha dado un paso en el debate sobre el modelo de gestión del agua en el municipio al respaldar las reivindicaciones vecinales que rechazan la construcción de una planta desaladora en el núcleo costero de Mesa del Mar. Durante la sesión plenaria el Pleno aprobó, por la vía de urgencia, una propuesta de apoyo a una política hídrica municipal basada en el autoabastecimiento mediante el uso sostenible del agua subterránea de acuíferos y pozos.

La iniciativa salió adelante con el voto favorable del grupo de gobierno (PSOE-CC-PP) y de los partidos de la oposición (NC, Somos Tacoronte, Sí Se puede y Ciudadanos), mientras que Vox optó por la abstención, lo que impidió que el texto adoptara la forma de declaración institucional.

El documento presentado por la Plataforma Cívica y respaldado por vecinos y colectivos del municipio, pone el foco en la situación crítica que atraviesa Canarias como consecuencia del cambio climático y la reducción de las reservas de agua disponibles. En este contexto, los vecinos de Mesa del Mar han mostrado su rechazo a la implantación de una desaladora, una infraestructura que consideran de alto impacto territorial y ambiental, y han reclamado que se prioricen alternativas más sostenibles, como la explotación de lo s acuíferos y pozos municipales.

Entre los acuerdos adoptados, el Ayuntamiento se compromete a analizar con rigor técnico y científico el potencial real del acuífero de Tacoronte, tanto en cantidad como en calidad, antes de tomar decisiones estructurales. Para ello, se insta a la realización de un estudio técnico exhaustivo, basado en sondeos, ensayos de bombeo y análisis hidrogeológicos, para conocer la capacidad real de recarga, la disponibilidad y la calidad del acuífero de Tacoronte.

También establecen como objetivo estratégico del municipio el autoabastecimiento de la demanda municipal de agua potable, aprovechando los pozos, galerías y depósitos existentes, y descarta la promoción de vertidos hídricos al mar o el uso de pozos filtrantes en el litoral. Asimismo, se reclama la colaboración activa del Cabildo de Tenerife y del Consejo Insular de Aguas y se acuerda la creación de un órgano específico de participación ciudadana para la gestión del agua.