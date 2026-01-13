Oportunidad única para inversores en Tenerife: la Seguridad Social subasta varios locales en una zona turística de gran valor en la isla

Los inversores de Tenerife y del resto de Canarias tienen una nueva oportunidad inmobiliaria con la salida a subasta pública de varios locales comerciales por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Se trata de bajos ubicados en una zona turística estratégica, ideales para poner en marcha distintos tipos de negocios, lo que ha despertado un notable interés. Los inmuebles se encuentran en el aparthotel Colina Blanca, en Adeje, uno de los municipios con mayor actividad turística del archipiélago.

La TGSS sacará a subasta el 21 de abril los cinco locales comerciales situados dentro de este establecimiento hotelero. Todos ellos tienen una tasación comprendida entre los 90.000 y los 120.000 euros, lo que convierte esta operación en una oportunidad destacada tanto para inversores como para pequeños empresarios.

Panorámica de una zona de Costa Adeje. / E. D.

El apartahotel Colina Blanca está situado en Costa Adeje, dentro de la urbanización San Eugenio, en la calle Irlanda número 4, y saldrán al mercado sin cargas.

Una subasta de la TGSS con cinco lotes en una ubicación estratégica

Los cinco locales forman parte del mismo complejo turístico-residencial, el aparthotel Colina Blanca, una zona consolidada de Adeje con gran tránsito de visitantes y residentes.

Ubicación del inmueble que subasta la Seguridad Social

Todos los lotes corresponden a locales comerciales en planta baja, con acceso desde galerías comunes, y se encuentran actualmente cerrados y con signos de abandono, lo que abre la puerta a su reforma y revalorización futura.

Estos son los 5 locales que subasta la Seguridad Social:

Todos los locales están libres de cargas y se transmiten con el 100 % del pleno dominio, un aspecto clave que reduce riesgos jurídicos y agiliza futuras operaciones de compraventa o alquiler.

Cinco locales, pero muchas oportunidades

La ubicación de estos locales en una urbanización turística como Costa Adeje, muy cercanos al Aqualand, el parque acuático de la localidad, los hace especialmente atractivos para negocios vinculados al comercio, oficinas, servicios profesionales o actividades orientadas al visitante.

Los cinco lotes se subastan de forma independiente, lo que permite a los interesados ajustar su inversión a su capacidad económica y estrategia.

La subasta de los cinco inmuebles se celebrará el 21 de abril de 2026 a las 10:00 horas, en la avenida José Manuel Guimerá número 8, en Santa Cruz de Tenerife, y cada local constituye un lote independiente, lo que permite pujar de forma individual por uno o varios de ellos.

Esta subasta en Adeje reúne varios factores clave: ubicación estratégica, ausencia de cargas, precios competitivos y alto potencial de revalorización, convirtiéndola en una de las operaciones más interesantes previstas en Tenerife para 2026.