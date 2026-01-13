El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de lluvias a partir de hoy en Tenerife: "Esta inestabilidad se va a quedar varios días en Canarias"

Tenerife y el conjunto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife inician desde hoy varios días marcados por la inestabilidad meteorológica, con lluvias y vientos en general moderados, aunque el paso de un frente atlántico podría dejar episodios de tormentas en las islas orientales del Archipiélago. El meteorólogo Rubén Vázquez, del canal Meteovigo, ha publicado su pronóstico para esta semana en Canarias, en la que se esperan jornadas movidas a partir de hoy.

Las islas encaras varios días de tiempo inestable con lluvias, en forma de chubascos o episodios puntualmente tormentosos, dentro de un patrón atmosférico que tenderá a repetirse a medio plazo. Esto es consecuencia directa de que el archipiélago está dentro de una extensa vaguada atlántica capaz de dejar precipitaciones relevantes, especialmente en las islas orientales y en las vertientes norte de las occidentales.

Rubén Vázquez pronostica el tiempo que hará en Tenerife desde hoy

Según el análisis de Rubén Vázquez, la atmósfera presenta un "escenario dominado por bloqueos en latitudes árticas" que fuerzan a las masas de aire frío a desplazarse hacia latitudes más bajas, afectando no solo a la Península, sino también a Canarias. En las imágenes de satélite se observa cómo "una extensa vaguada se extiende hacia Canarias, donde también va a dejar precipitaciones, algunas descargas y algunas tormentas".

Acumulación de Lluvias durante los próximos días en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Este patrón no será puntual, porque la inestabilidad tenderá a quedarse "encajonada" durante varios días, favoreciendo la llegada sucesiva de frentes y pulsaciones de aire frío que mantendrán el tiempo revuelto en el archipiélago, con especial incidencia en zonas expuestas al flujo del norte y nordeste.

La AEMET solo activa avisos en Fuerteventura y Lanzarote

La situación más delicada se concentra inicialmente en la provincia de Las Palmas. Para hoy martes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene activo los avisos amarillos por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura, porque estas serán las más afectadas en este episodio. Rubén Vázquez insiste en la necesidad de precaución ante precipitaciones que pueden ser localmente intensas, aunque de distribución irregular.

A partir del miércoles, los avisos se relajan, pero el tiempo no se estabiliza por completo. Las lluvias pierden intensidad, aunque "siguen apareciendo pinceladas", sobre todo en el norte de Gran Canaria.

Estas serán las zonas afectadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en las caras norte de las islas y en zonas de medianías de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los modelos coinciden en mostrar acumulados en Tenerife y en las islas occidentales, asociados a la llegada de humedad atlántica y aire frío en altura. Estos se espera que sean de poca importancia.

Rubén Vázquez destaca que "en todos los escenarios aparece señal de lluvia en las vertientes norte del archipiélago", lo que refuerza la fiabilidad del episodio, aunque con matices locales que dependerán de la orografía.

A medio plazo, el pronóstico no apunta a una rápida estabilización, y en todos los escenarios se muestran anomalías frías persistentes y una circulación atmosférica que creará nuevas pulsaciones de inestabilidad que afectarán a Canarias. El experto acaba apuntando que "es probable que volvamos a tener otro episodio hacia finales de semana", dentro de un contexto de temperaturas por debajo de la media durante periodos prolongados.