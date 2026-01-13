La Guardia Civil aumenta la vigilancia de los vehículos tinerfeños con la llegada del frente frío: multas de hasta 200 euros

La llegada del nuevo frente atlántico que se aproxima al archipiélago volverá a dejar precipitaciones y un descenso de las temperaturas que se hará notar especialmente en Tenerife. Las borrascas atlánticas harán notar sus efectos en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde las condiciones meteorológicas obligarán a extremar la precaución en las carreteras.

La Guardia Civil recuerda a los conductores tinerfeños la importancia de mantener un buen mantenimiento del vehículo y adaptar la conducción a las condiciones climatológicas. De esta manera, se reduce el riesgo de sufrir accidentes de tráfico y se evitarán sanciones económicas.

El artículo 18 de Reglamento General de Circulación lo deja claro: "El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

Parabrisas y faros

Uno de los problemas más comunes con la llegada del frío es la perdida de visibilidad provocada por la acumulación de hielo o escarcha en el parabrisas. Muchos conductores consideran que con crear una zona de visión, pero eso supone un riesgo para el resto de circulantes.

La visibilidad no solo depende del parabrisas, los faros también son una parte fundamental para la visión de la calzada y, por ello, deben estar completamente libre de hielo o nieve. En algunos vehículos, para eliminarlo basta con encender las luces durante unos minutos para que se derrita, mientras que hay ocasiones que deben retirarse manualmente.

Cómo quitar el hielo del parabrisas de los coches / Shutterstock

La Guardia Civil está revisando los parabrisas de los vehículos durante el frente polar porque conducir con el parabrisas cubierto de hielo o nieve está sancionado con multas entre 80 y 200 euros.

Consejos para circular con la calzada deslizante

La Guardia Civil recomienda seguir estas pautas:

Circular con una marcha más larga de lo habitual para evitar que las ruedas patinen

de lo habitual para evitar que las ruedas patinen Aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos

con otros vehículos Utilizar el freno suavemente y aprovechar el freno motor en descensos

y aprovechar el freno motor en descensos Evitar movimientos bruscos de volante y acelerar de manera progresiva

de volante y acelerar de manera progresiva Nunca confiarse

Cómo descongelar el parabrisas de manera segura

La Dirección General de Tráfico (DGT) avisa a los conductores para que no empleen prácticas como verter agua sobre el cristal y otras prácticas totalmente desaconsejables. Las recomendaciones que hay que seguir para descongelar el parabrisas son: