La Guardia Civil lanza un aviso a los tinerfeños: esto es lo que debes hacer cuando viajas con objetos de valor

La Guardia Civil ha lanzado un aviso a los ciudadanos en su cuenta oficial de X explicando dónde deben guardar los objetos cuando se encuentran en algún lugar de alojamiento temporal. Las autoridades se encargan de proteger a la población y compartir información para la seguridad ciudadana.

Dónde guardar los objetos cuando te encuentras en un alojamiento temporal

Lo más recomendable cuando viajes es llevarte lo imprescindible, nunca más artículos de los necesarios. Sin embargo, cuando te encuentras en un alojamiento temporal es habitual llevar dinero para gastar durante el viaje, algún objeto de valor y las llaves. La Guardia Civil recomienda a los ciudadanos utilizar caja fuerte "si hoy" para que estos artículos estén protegidos. En el caso de que no haya, busca otro escondite pero nunca los dejes a la vista.

Las autoridades recomiendan dejar estos artículos en zonas comunes como recepción, piscina o restaurante del complejo. Los bolsos o móviles son algunos de los objetos que se pueden encargar de cuidar.

La clave está en evitar llevar objetos de gran valor a los viajes si no es estrictamente necesario, lo mejor en dejarlo en casa en un lugar seguro